«L'équipe nationale est en période de transition. L'équipe nationale et la Tunisie en général, ont été toujours leaders à l'échelle arabe et africaine. Nous devons en être conscients et se comporter avec beaucoup de réalisme durant cette période de transition. Pour remonter la pente, nous devons travailler dans toutes les catégories d'âge.

Avec ou sans moi, l'équipe de Tunisie retrouvera son rayonnement. Pourquoi pas à partir de cette confrontation retour contre la Libye ? C'est mon voeu en tant qu'entraîneur, mais avant tout comme tunisien. Il y aura sans doute des changements dans le Onze de départ. Nous choisirons le meilleur schéma tactique et la formation type en prenant en considération la qualité de l'adversaire et le fait qu'il s'agit d'un match en déplacement. L'absence de Hamdou El Houni pèsera sur l'attaque adverse, ça, c'est sûr».