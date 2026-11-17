A l'occasion d'une visite d'État en Côte d'Ivoire, le 16 novembre, le président du Botswana, Duma Boko, a exhorté les pays africains à intensifier leurs échanges commerciaux entre eux.

« Le fait que les volumes des échanges intra-africains soient aussi faibles qu'ils le sont aujourd'hui est peut-être un constat d'échec de nos modèles de développement et de nos orientations idéologiques. C'est un problème auquel nous devons nous attaquer, et de toute urgence », a déclaré Duma Boko.

Le président du Botswana, un pays producteur de diamant, se trouvait en Côte d'Ivoire pour y signer une série d'accords, notamment dans le domaine minier.

Mettant en avant les richesses en ressources de l'Afrique, Duma Boko a insisté sur le fait qu'« il est nécessaire de s'attaquer à ces obstacles qui entravent le commerce, de l'ouvrir, afin que tous les pays du monde puissent prospérer, connaître une croissance économique et améliorer les conditions de vie de leurs populations. »

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La suppression de ces barrières commerciales en Afrique « nous immuniserait dans une large mesure contre les chocs exogènes dont nous souffrons... lorsqu'il y a une guerre entre l'Ukraine et la Russie, une crise en Iran ou ailleurs », a fait valoir Duma Boko.

Alors que la Zone de libre-échange continentale africaine est officiellement entrée en vigueur en 2021, le rêve d'une Afrique où les biens et les personnes circulent librement d'un pays à l'autre est encore loin d'être réalisé.

L'économie du Botswana dépend fortement de la production de diamant, qui représente environ 30 % du produit intérieur brut, selon le Fonds monétaire international. Le pays est l'invité d'honneur du sommet Sirexe sur l'énergie et l'exploitation minière, qui se déroule à Abidjan, du 18 au 22 novembre.

La Côte d'Ivoire, grand producteur agricole de cacao et de noix de cajou, a connu ces dernières années un boom extractif avec la découverte de pétrole et de gaz, ainsi que de coltan, d'or et de manganèse.