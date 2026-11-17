Une mère de famille de 33 ans et sa fille de 6 ans ont perdu la vie après avoir été frappées par la foudre à Analakeky, dans le fokontany de Sahanamalona, commune rurale d'Andranovelona, district d'Ambatolampy, dimanche 15 novembre 2026, vers 3 h 30 du matin.

Selon les informations recueillies, les deux victimes étaient encore en vie lorsque les habitants les ont découvertes. Elles ont été transportées en urgence au centre de santé de base de niveau II (CSB II) d'Andranovelona pour recevoir des soins. Malgré les efforts du personnel médical, elles n'ont pas survécu et sont décédées au sein de l'établissement sanitaire.

Concernant le déroulement des faits, les gendarmes n'ont été alertés qu'à 4 h 15 du matin. Les responsables du poste avancé de Sarobaratra, relevant des unités territoriales d'Ambatolampy, se sont immédiatement rendus sur place pour procéder aux premières constatations. À leur arrivée au CSB II d'Andranovelona, les dépouilles avaient déjà été ramenées au domicile familial.