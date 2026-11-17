Le gouvernement japonais a remis des équipements médicaux aux centres hospitaliers universitaires de Mahavoky Atsimo et d'Androva. Cette dotation doit renforcer les capacités de diagnostic et de prise en charge des deux établissements et limiter les transferts de patients vers d'autres régions.

La cérémonie de remise s'est tenue dimanche matin au CHU de Mahavoky Atsimo, en présence du ministre de la Santé publique, Monira Magnana, du haut conseiller du président de la République de la Refondation, le médecin général de brigade Marcellin Zafitasondry Ranoelson, accompagné de son épouse, et de l'ambassadeur du Japon à Madagascar, Tojima Hitoshi. Des autorités locales, des responsables sanitaires et des représentants de la délégation japonaise y ont également assisté.

Cette dotation s'inscrit dans un programme de modernisation de sept hôpitaux régionaux de référence à Madagascar, dont deux à Mahajanga. Le gouvernement japonais finance ce programme à hauteur de 36,2 milliards d'ariary sous forme d'aide non remboursable.

Des soins spécialisés plus accessibles

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L'ambassadeur Tojima Hitoshi a inscrit ce soutien dans le prolongement des engagements pris lors de la TICAD 9, en août 2025, en faveur de la couverture sanitaire universelle. Il a insisté sur la nécessité d'assurer l'entretien régulier du matériel et a salué le travail du personnel soignant. « C'est votre mobilisation et votre rigueur quotidiennes qui donnent à ces outils leur véritable valeur », a-t-il déclaré.

Le haut conseiller du président a souligné que ces équipements permettraient à davantage de patients d'accéder à des soins spécialisés dans la région Boeny, en leur évitant des déplacements longs et coûteux. La dotation vise à répondre aux besoins de plus de 929 000 habitants de la région. Elle bénéficiera également aux patients des régions voisines et aux personnes de passage à Mahajanga.

Au CHU de Mahavoky Atsimo, l'installation d'un scanner Canon Aquilion à 80 coupes, doté d'un injecteur automatique, doit permettre de réaliser sur place des examens d'imagerie en urgence et de réduire le nombre de transferts vers Antananarivo.

Le CHU Professeur Zafisaona Gabriel d'Androva (PZAGA) a reçu 160 équipements, dont 20 appareils d'anesthésie, ainsi que des appareils de radiographie, des échographes Doppler et des respirateurs. La dotation comprend aussi des tables chauffantes, des appareils d'assistance respiratoire à pression positive continue (CPAP) et des trousses d'obstétrique, destinés à améliorer la prise en charge des mères et des nouveau-nés.