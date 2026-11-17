La commune urbaine de Mahajanga a lancé le mois de l'impôt, ou iray volan'ny hetra, le 10 novembre. Cette campagne de sensibilisation, qui prendra fin le 10 décembre, vise à encourager les contribuables à s'acquitter de leurs obligations fiscales. Pendant ces trente jours, les citoyens et les contribuables sont ainsi invités à profiter de cette période pour régulariser leur situation fiscale.

« Aucune pénalité ne sera appliquée aux contribuables qui paient leurs impôts. Le paiement des impôts constitue un devoir civique et contribue au développement de notre ville. Ce mois dédié à l'impôt permet de faciliter le paiement des taxes des marchés et des différents impôts, dont les Impôts synthétiques (IS) et les Impôts fonciers sur les propriétés bâties (IFPB). Des agents sont présents en permanence à la mairie pour apporter des conseils. Un paiement échelonné peut être engagé pour ceux qui en ont besoin. La municipalité appliquera immédiatement les lois et règlements en vigueur au-delà de cette période », a averti le directeur des finances et du budget Boeny, Tsarafaly Sévérin.

Au cours de la première semaine, une vaste campagne de sensibilisation a été menée auprès des Transporteurs en taxi-moto (TMT), communément appelés bajaj, ainsi que des chauffeurs de taxis urbains. Elle a notamment ciblé ceux qui n'ont pas encore renouvelé leur licence ou procédé à la création d'une nouvelle licence.

Des contrôles rigoureux des autocollants et des licences ont également été effectués sur les tricycles. Les locataires des emplacements dans les principaux marchés de Mahajanga, ainsi que ceux des kiosques, ont aussi été concernés par les vérifications. « Les véhicules et TMT en situation irrégulière sont placés en fourrière », a déclaré le directeur des transports au sein de la commune, Portos Maeva.

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Pour cette deuxième semaine du mois des impôts, la municipalité de Mahajanga poursuit ses actions de sensibilisation et de contrôle. Les permis de construire font également l'objet de vérifications dans le cadre de cette opération.

Par ailleurs, le directeur des finances et du budget a confirmé la reprise du paiement des impôts par mobile money, après une suspension de quatre mois, d'avril à juillet. Mahajanga est la première ville à avoir recours à cette application pour le recouvrement des recettes fiscales.