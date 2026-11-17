Après plusieurs jours de mobilisation, la grève à la Secren connaît un répit, mais certainement pas son épilogue. Une partie du personnel de la Secren a repris ses activités dans les ateliers et les différents services. Cette reprise, limitée à un service minimum, constitue une première évolution du mouvement social, mais ne remet pas en cause les revendications des grévistes.

Depuis vendredi, une partie des employés grévistes a repris le travail en service minimum afin d'achever les travaux de réparation d'un bateau actuellement en cale sèche. Selon les explications des manifestants, cette reprise temporaire devrait se poursuivre jusqu'à mercredi prochain. Une décision motivée notamment par la nécessité de terminer les travaux de réparation d'un navire immobilisé dans la cale sèche du chantier naval. Passé ce délai, ils entendent renouer avec leur mouvement, avec une revendication qui demeure inchangée: le départ du directeur général.

L'accès aux ateliers semble désormais plus libre pour les employés désireux de travailler, contrairement aux jours précédents où certains grévistes leur en interdisaient l'entrée, allant jusqu'à confisquer les clés des ateliers pour paralyser les activités. En parallèle, quelques petits groupes de manifestants, dont le statut au sein de l'entreprise reste aujourd'hui incertain, ont de nouveau quitté le chantier naval pour rallier la direction générale, munis de banderoles.

Augmentation de capital

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La reprise partielle des activités ne traduit donc pas un véritable apaisement des tensions sociales au sein de la société. Un autre aspect notable de cette mobilisation réside dans la présence d'anciens salariés de la Secren, déjà partis à la retraite, qui ont rejoint les rangs des grévistes.

« Certes, les personnels ont perçu deux mois de salaire, mais ce qui les déçoit profondément, c'est le non-respect des engagements pris initialement par le directeur général. L'entreprise, qui demeure pourtant fragile, est ainsi engagée dans une voie qui risque de compromettre davantage son avenir», explique Arsène, pour justifier sa participation au mouvement de grève.

Les grévistes pointent également du doigt la gestion de l'augmentation de capital annoncée par l'État. Selon eux, la direction générale aurait fondé ses prévisions sur ces fonds, ce qui aurait conduit le conseil d'administration à bloquer les travaux de réparation du bateau-porte. Ils soulignent toutefois que cette augmentation de capital n'est pas destinée au paiement des salaires du personnel.

Les nouveaux navires, qui devraient représenter une future source de revenus pour la Secren, suscitent également des inquiétudes. Selon les grévistes, ils seraient déjà grevés de charges financières avant même leur entrée dans le bassin de radoub, en raison des avances de fonds déjà engagées. Ils critiquent notamment certaines dépenses qu'ils estiment inutiles et qui auraient pu être évitées, notamment les engagements financiers liés au recrutement de quatorze conseillers.

Joint au téléphone, le Directeur général (DG) a indiqué se trouver actuellement dans la capitale, où il recherche des solutions pour redresser l'entreprise, autrefois considérée comme le poumon économique de la ville d'Antsiranana. Il affirme que l'État et la direction générale multiplient les démarches pour trouver une issue à la crise dans les meilleurs délais.

Le DG a par ailleurs rappelé que la société se trouve en pleine campagne crevettière. Les premiers navires commencent à regagner le chantier, à l'image du Chambora, tandis que cinq autres bateaux sont attendus cette semaine. En outre, plusieurs travaux restent à réaliser afin de permettre à l'entreprise de mobiliser les ressources indispensables au paiement des salaires du mois de novembre.