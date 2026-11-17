La direction régionale de la sécurité publique Atsimo Andrefana s'unit avec la commune urbaine de Toliara. Les deux entités décident de renforcer la sécurité des usagers des deux-roues circulant dans la cité du soleil. Il est désormais obligatoire de porter un casque pour ceux qui conduisent les deux-roues. La police de la route s'est montrée stricte depuis vendredi dernier envers les motards, depuis ceux qui conduisent des scooters jusqu'aux plus grosses cylindrées.

Nombreux ont fait l'objet d'interpellations car ils disent ne pas avoir été « au courant » du port obligatoire du casque. D'autres avancent que Toliara n'a jamais été soumise à de telles conditions vu la chaleur ; les uns évoquent qu'il n'est point important d'en mettre car la circulation n'est pas dense dans la cité du soleil.

En tout cas, la nouvelle mesure vient d'être annoncée et le respect de cette nouvelle loi prendra encore du temps pour faire ses effets. Il est constaté que de très jeunes motards conduisent sans problème des deux-roues, des collégiens notamment, alors que le permis de conduire de ce type de véhicule ne devrait être accordé qu'à ceux qui ont atteint l'âge majeur.

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Par ailleurs, un accident de la circulation a impliqué un conducteur de moto cross et son fils, percutés de plein fouet par un véhicule 4x4. Ni le motard ni l'enfant n'ont porté de casque. Heureusement qu'il n'y a pas eu mort d'homme.