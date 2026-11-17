Le premier contingent de la MINURSO a amorcé son retrait, ce lundi à Laâyoune, marquant ainsi le lancement de la première phase du processus de retrait de la Mission, à la suite de l'expiration de son mandat le 31 octobre 2026, a-t-on constaté sur place.

Cette opération s'inscrit dans le prolongement de la séance de travail présidée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, le 4 novembre dernier, consacrée aux dispositions devant accompagner la cessation des activités de la Mission, consécutivement à la non-reconduction de son mandat par le Conseil de sécurité des Nations Unies.

À cet effet, et conformément aux Hautes Orientations Royales, le « Bureau de coordination avec la MINURSO », relevant du ministère de l'Intérieur, a été chargé d'assurer la coordination et l'accompagnement des opérations de liquidation et de retrait de la Mission, en liaison avec les services compétents des Nations Unies.

Ce dispositif vise à assurer une conduite progressive, fluide et ordonnée, en facilitant l'ensemble des dispositions nécessaires au départ du personnel civil et militaire, ainsi qu'à l'évacuation des équipements et moyens matériels de la Mission.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La cessation des activités de la mission onusienne n'affecte en rien l'attachement ferme et constant du Maroc au respect du cessez-le-feu dans le strict respect de son intégrité territoriale, de sa sécurité nationale et de la quiétude de ses citoyens, rappelle-t-on.

Le communiqué du Cabinet Royal du 4 novembre 2026 souligne que cet attachement ferme du Royaume au cessez-le-feu est « un engagement volontariste qui ne changera pas avec la fin du mandat de la mission des Nations Unies qui a été incapable, à plusieurs reprises, de surveiller son respect et d'établir les effets qui découlent de sa violation ».

L'accompagnement du retrait progressif de la MINURSO s'inscrit dans la continuité de l'engagement historique du Maroc et de sa doctrine de maintien de la paix.