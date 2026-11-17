En marge des travaux de la 25e réunion extraordinaire de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT), qui se tient à Vilamoura, au Portugal, le ministre délégué chargé de la Pêche maritime, Ahmed El Mehdi Mezouari, a mené une intense séquence de pourparlers bilatéraux. Le responsable gouvernemental s'est ainsi entretenu avec le ministre de l'Agriculture et de la Mer du Portugal, José Manuel Fernandes, et le secrétaire d'État chargé de la Pêche maritime et de la Mer, Salvador Malheiro, en présence de Othmane Bahnini, ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la République portugaise.

Cette rencontre de haut niveau a constitué une opportunité privilégiée pour réaffirmer la solidité des liens d'amitié et de coopération unissant le Royaume du Maroc et la République portugaise. Les deux parties ont ainsi passé en revue les vastes perspectives de renforcement de leur partenariat bilatéral, englobant les secteurs clés de la pêche maritime et de l'aquaculture, dans le droit fil des relations historiques d'exception et du bon voisinage qui lient les deux nations.

D'entrée de jeu, Ahmed El Mehdi Mezouari a tenu à exprimer ses félicitations au gouvernement portugais pour la qualité de l'organisation et de l'accueil de cette 25e session extraordinaire de l'ICCAT, saluant l'engagement de Lisbonne pour la réussite de ce rendez-vous international majeur.

Au-delà des civilités protocolaires, les discussions ont porté sur les voies et moyens d'approfondir la coopération sectorielle dans les domaines d'intérêt commun. L'accent a été particulièrement mis sur la recherche scientifique marine, le partage d'expertises et de bonnes pratiques, la gestion durable des stocks halieutiques ainsi que le développement de l'aquaculture. Les deux délégations ont également souligné l'impératif de maintenir une coordination étroite et une concertation permanente au sein des organisations régionales et internationales spécialisées.

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Dans cette dynamique de coopération renforcée, Ahmed El Mehdi Mezouari a renouvelé l'invitation officielle adressée aux autorités portugaises pour prendre part à la cérémonie d'ouverture de la 8e édition du Salon international de la pêche maritime (Halieutis), prévue à Agadir du 27 au 31 janvier 2027.

Au terme de cette entrevue fructueuse, les deux parties ont réitéré leur détermination conjointe à insuffler une impulsion nouvelle à leur partenariat stratégique dans le domaine maritime, au service des intérêts partagés des deux pays et en faveur du développement durable de l'économie bleue.