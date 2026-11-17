Le ministre délégué chargé du Préscolaire et de la Lutte contre la déperdition scolaire, Kamal Hachoumi, a appelé, lundi, à renforcer la mobilisation de l'ensemble des acteurs concernés pour endiguer le décrochage scolaire, à travers une action concertée visant à identifier les obstacles à la scolarisation et à apporter des réponses adaptées aux besoins des élèves.

« Nous devons poursuivre les efforts et assurer un suivi de proximité, en mobilisant nos partenaires et les différents départements ministériels pour résoudre les difficultés qui entravent la scolarisation », a souligné M. Hachoumi dans une déclaration à la MAP, en marge d'une visite au Lycée collégial Ain Allah à Douiyet, dans la province de Moulay Yacoub, dans le cadre d'une tournée dans plusieurs établissements scolaires de la région Fès-Meknès.

Selon le ministre, ces visites de terrain ont pour objectif de s'enquérir de la situation des établissements, notamment ceux confrontés à certaines difficultés et à des taux élevés d'abandon scolaire, ainsi que d'identifier les obstacles auxquels font face les élèves et les équipes pédagogiques.

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Dans la province de Moulay Yacoub, première étape de cette tournée, le ministre a notamment visité des établissements relevant de l'enseignement préscolaire, une école pionnière et un établissement de la "Deuxième Chance", dont il a salué l'expérience menée en partenariat avec la société civile et le secteur privé.

Il a, à cet égard, relevé la détermination des élèves qui parcourent quotidiennement des kilomètres pour rejoindre leurs établissements, estimant que cette situation appelle des interventions concrètes afin de garantir leur accès à la scolarisation dans des conditions appropriées.

M. Hachoumi a également fait état de résultats encourageants dans le cadre de l'expérience de l'école de la « Deuxième Chance », développée en partenariat avec l'association Al Jisr et des partenaires privés, annonçant la volonté d'examiner les possibilités d'augmenter sa capacité d'accueil, au regard de l'affluence qu'elle suscite.

Le ministre a, par ailleurs, rendu hommage aux enseignants, aux éducatrices et éducateurs du préscolaire, ainsi qu'aux cadres administratifs, coordinateurs et superviseurs, saluant leur engagement et les sacrifices consentis au service de la réussite scolaire.

De son côté, Younes El Hakim, assistant social au collège Aïn Allah, classé parmi les établissements pionniers, a mis en avant les différentes mesures déployées pour prévenir le décrochage scolaire, notamment le renforcement de la communication avec les familles, la coordination avec l'administration et les équipes pédagogiques, ainsi que l'accompagnement individuel et collectif des élèves exposés au risque d'abandon.

Il a également souligné le rôle des activités parascolaires dans l'ancrage des élèves dans leur environnement scolaire, précisant que l'établissement dispose de nombre de clubs couvrant plusieurs domaines, dont la technologie, la robotique, le théâtre, les arts plastiques, les échecs et le volleyball.

Ces activités, organisées notamment chaque mercredi après-midi, contribuent à faire de l'établissement un espace d'épanouissement et d'ouverture, favorisant l'implication des élèves dans la vie scolaire, a-t-il poursuivi.

Pour sa part, Safou Nezha, responsable provinciale de la Fondation marocaine du préscolaire, a mis en exergue l'importance de cet enseignement dans la préparation des enfants à leur intégration dans le cycle primaire, à travers l'acquisition de compétences cognitives, psychologiques et sociales facilitant leur parcours scolaire.

Les données relatives à la province de Moulay Yacoub font état de 7.027 bénéficiaires de l'enseignement préscolaire au titre de l'année scolaire 2026-2027, répartis sur 484 classes, contre seulement 705 bénéficiaires en 2017-2018. Le taux de déperdition scolaire dans la province s'est, quant à lui, établi à 2,34% au titre de l'année scolaire 2025-2026.