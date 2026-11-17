La surpopulation carcérale revient au coeur du débat public au Maroc. Les derniers chiffres présentés par le délégué général à l'Administration pénitentiaire et à la Réinsertion, Mohamed Salah Tamek, font état d'une progression continue du nombre de détenus, mettant sous pression les capacités d'hébergement ainsi que les dispositifs de prise en charge, notamment en matière d'alimentation, de santé, d'accompagnement et de réinsertion.

Selon les données disponibles, le nombre de détenus a atteint 102.941 à fin octobre, contre 98.692 à la même période de l'année précédente, soit une hausse de plus de 4.000 détenus en l'espace d'un an. Cette progression s'inscrit dans une tendance haussière qui enregistre parfois des taux de croissance annuels avoisinant les 5 %.

Cette évolution se traduit directement par une forte pression sur les capacités d'accueil. Le taux d'occupation des établissements pénitentiaires s'établit ainsi à 158 %, ce qui signifie que le nombre de détenus dépasse de plus de la moitié la capacité théorique globale des prisons. Dans certains établissements, la situation est encore plus tendue, avec des taux de remplissage dépassant 300%, soit trois fois la capacité initialement prévue.

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La comparaison internationale permet également de mesurer l'ampleur du phénomène. Le taux d'incarcération au Maroc atteint 280 détenus pour 100.000 habitants, contre 267 en Tunisie, 217 en Algérie et 57 en Mauritanie. Ce taux demeure également supérieur à celui enregistré dans plusieurs pays européens : 121 détenus pour 100.000 habitants en Espagne, 129 en France et 113 en Belgique. Ces données ont été présentées par le délégué général à l'Administration pénitentiaire et à la Réinsertion lors de l'examen du projet de budget de la Délégation générale au titre de l'année 2027, devant la Chambre des représentants, le 4 novembre.

Au-delà des chiffres, cette situation met en évidence un décalage persistant entre le nombre de personnes incarcérées et les capacités disponibles. Malgré les investissements consentis ces dernières années pour augmenter les capacités d'hébergement, la croissance continue de la population carcérale exerce une pression importante sur l'ensemble des services pénitentiaires.

La progression du nombre de détenus relance également le débat sur les choix de la politique pénale, notamment le recours aux peines privatives de liberté et à la détention provisoire.

Mohamed Salah Tamek a estimé que les réformes législatives visant à rationaliser le recours aux peines privatives de liberté demeurent, à ce stade, d'un impact limité, alors que plusieurs facteurs continuent d'alimenter l'arrivée de nouveaux détenus dans les établissements pénitentiaires.

Les chiffres relatifs aux mécanismes de réduction automatique des peines témoignent néanmoins de l'importance des mesures permettant de limiter la pression carcérale. Jusqu'au 25 octobre, 152.487 cas avaient bénéficié de ce mécanisme, entraînant la libération de 12.547 détenus.

En revanche, le recours aux peines alternatives reste encore limité. Selon les données présentées, 3.408 détenus seulement en avaient bénéficié depuis le début de l'année et jusqu'à fin septembre. Un niveau qui soulève des interrogations sur la capacité des alternatives à l'emprisonnement à contribuer efficacement à la réduction de la surpopulation carcérale.

Dans ce contexte, le Club des magistrats du Maroc appelle à une lecture globale du phénomène et met en garde contre toute tentative de réduire la question de la surpopulation carcérale à la seule responsabilité de l'autorité judiciaire.

Dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion ordinaire de son bureau exécutif, tenue à Rabat, l'association professionnelle a réaffirmé son attachement à l'indépendance de l'autorité judiciaire, tout en soulignant que la question de la surpopulation carcérale doit être abordée à travers ses différentes dimensions juridiques, institutionnelles, économiques et sociales.

Pour le Club des magistrats, il serait réducteur de chercher une cause unique à un phénomène aussi complexe, et plus particulièrement d'en imputer la responsabilité à la justice, alors que les magistrats exercent leurs fonctions dans le cadre des dispositions constitutionnelles et légales.

Le Club considère ainsi que la surpopulation carcérale constitue un phénomène complexe, résultant de l'interaction de plusieurs facteurs liés aux différentes composantes du système de justice pénale, mais également aux politiques publiques en matière de prévention de la criminalité.

Face à cette situation, le Club des magistrats du Maroc plaide pour une approche globale et participative fondée sur un diagnostic objectif du phénomène et une détermination claire des responsabilités en fonction des compétences légales et institutionnelles de chaque intervenant.

Le Club insiste également sur la nécessité de préserver l'indépendance de la justice. Selon lui, cette indépendance n'exclut ni l'évaluation du fonctionnement de l'institution judiciaire ni l'amélioration de ses performances. Mais cette évaluation ne saurait conduire à lui attribuer des responsabilités dépassant ses compétences constitutionnelles et légales ou à porter atteinte à son indépendance.