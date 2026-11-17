Ce lundi 16 novembre, les prix à la pompe baissent. Les automobilistes sont priés de s'en réjouir, et même d'applaudir. On le ferait volontiers si ce geste ne ressemblait pas tant à une monnaie rendue à contrecoeur.

L'escalier et l'ascenseur

Depuis ce lundi 16 novembre, les prix des carburants connaissent une baisse à deux vitesses au Maroc : le gasoil recule de 20 à 29 centimes le litre, contre 50 à 61 centimes pour l'essence sans plomb, selon les distributeurs. A Casablanca, selon les principales enseignes, les tarifs de référence s'établissent désormais à 16,20 DH le litre de gasoil et 14,59 DH d'essence chez Afriquia, contre respectivement 16,75 DH et 14,88 DH chez Shell, et 16,70 DH et 15,08 DH chez TotalEnergies.

Des écarts qui illustrent les différences de prix entre enseignes, tandis que les tarifs peuvent varier selon les stations et les localités. Cette détente, bienvenue pour les automobilistes, reste toutefois à apprécier au regard des fortes hausses enregistrées ces derniers mois. Ce geste paraît bien modeste. Quinze jours plus tôt, le gasoil avait pris jusqu'à un dirham par litre, soit jusqu'à 50 dirhams de plus par plein. De quoi s'offrir un café, à condition de ne pas réclamer le croissant.

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On en rend aujourd'hui le cinquième, en espérant un merci. Le dirham part au galop, le centime revient en promenade, les mains dans les poches et sans se presser.

Sur la durée, l'écart devient franchement cocasse. A la mi-juillet, le litre de gasoil tournait autour de 12,61 dirhams à Casablanca. Les hausses se sont ensuite enchaînées, de quelques centimes à un dirham, au rythme des révisions bimensuelles. En quatre mois, le plein est passé d'environ 630 à 845 dirhams. Les prix sont montés par l'ascenseur et redescendent par l'escalier, une marche après l'autre, en s'arrêtant à chaque palier pour reprendre leur souffle.

A la station, l'automobiliste a pris une nouvelle habitude. Il ne regarde plus le prix au litre, il surveille le compteur, comme on suit le tachymètre d'un taxi pressé. Les chiffres défilent, le réservoir se remplit à peine, et le portefeuille se vide sans attendre.

On objectera que le printemps a connu de vraies baisses, et c'est vrai. Mais l'automobiliste ne juge pas sur l'annonce. Il juge sur ce qui reste dans sa poche, et ce reste fond à vue d'oeil.

Le gasoil à la traîne, l'asymétrie en embuscade

Cette révision a un bénéficiaire principal, et ce n'est pas celui qu'on attendait. L'essence baisse franchement, le gasoil du bout des lèvres. Or c'est le gasoil qui fait rouler les camions, les taxis, les autocars et l'essentiel du parc. Devenu le carburant le plus cher, il dépasse désormais l'essence de près de deux dirhams par litre. Le soulagement va donc au carburant dont l'économie se sert le moins, un peu comme si l'on baissait le prix du caviar pour lutter contre la cherté du pain. La justice tarifaire a décidément ses préférences : elle sourit à la berline du dimanche et tourne le dos au camion du lundi.

Les distributeurs invoquent les marchés, et ils n'ont pas entièrement tort. Fin octobre, le Brent flirtait avec les 118 dollars, sur fond de tensions autour du détroit d'Ormuz : la hausse du 1er novembre avait donc une explication. Mais il est repassé sous les 110 dollars dès le lendemain, et la tonne de gasoil a reculé de près de 5% sur les marchés internationaux. A la pompe, la baisse dépasse à peine 1%. Les taxes fixes, il est vrai, freinent mécaniquement le mouvement des prix, et cet écart ne constitue pas une preuve à lui seul. Mais à force de coïncidences, même les plus crédules finissent par douter.

Les économistes ont un nom pour ce phénomène : la fusée et la plume. Les prix grimpent comme l'une et redescendent comme l'autre, en planant longtemps avant de toucher le sol. On pourrait le mettre en vers : Le prix s'envole en fusée, retombe en plume, l'automobiliste paie, et sa bourse s'enrhume.

Cette vision a l'élégance d'un yo-yo truqué : il descend lentement et remonte d'un coup sec. Quand le baril s'emballe, la pompe se met au diapason sans attendre. Quand il se calme, elle prend le temps de la réflexion, avec la prudence d'un notaire qui relit trois fois un acte avant de le signer. On pourrait en tirer une petite comptine : Le baril tousse, la pompe s'affole, le baril guérit, la pompe somnole.

Les études menées sur le sujet ne tranchent pas. Pendant certaines périodes, les tarifs ont suivi les cotations sans trop s'en écarter. Pendant d'autres, les reculs ont été transmis avec moins d'empressement que les hausses. Personne n'a démontré que la règle est systématique. Mais l'exception revient assez souvent pour qu'on surveille le compteur.

L'addition, du réservoir au couffin

Du côté de l'exécutif, on ne touche pas aux tarifs. Le plafonnement des prix a été écarté, tout comme le retour à la subvention, dont l'ardoise est estimée entre 50 et 70 milliards de dirhams. Il reste l'encadrement des marges des distributeurs, une idée qui mûrit si lentement qu'elle risque de passer directement de l'état de projet à celui de souvenir. En attendant, les transporteurs reçoivent un coup de pouce public : près de 2,5 milliards de dirhams depuis le début de l'année, et une dizaine de milliards depuis 2022. Le Marocain règle donc deux fois la même note : à la station-service, puis à travers les finances publiques. C'est ce qu'on appelle l'entraide nationale, même si personne ne sait plus très bien qui aide qui.

La note ne s'arrête d'ailleurs pas au pistolet de la pompe. Cet été, le prix des carburants a grimpé de près de 10% en l'espace d'un mois et a emporté avec lui tout le chapitre des transports. Pendant ce temps, l'inflation officielle n'avançait que de quelques dixièmes de point. Les tableaux statistiques affichent un calme olympien que les cabas n'ont jamais connu. Au marché, la mère de famille ignore tout des indices et des moyennes pondérées. Elle tâte les poivrons, recompte sa monnaie et sait d'expérience qu'aucun graphique n'a jamais garni une marmite.

Chaque hausse à la pompe se retrouve aussitôt dans les étiquettes. Chaque baisse, en revanche, s'égare en route : le compteur du taxi reste figé, le tarif du fret ne bouge pas, et les légumes ne descendent pas pour quelques centimes. La hausse voyage en première classe à bord d'Al Boraq. La baisse, elle, attend sur le quai un autocar dont personne n'a jamais vu l'horaire. Dans un secteur libéralisé depuis 2015, la clarté sur la formation des prix n'est pas une faveur faite au client. C'est le seul moyen de s'assurer que les baisses voyagent aussi vite que les hausses.

Le recul de ce lundi offre une pause, pas encore une trêve. Il ne pèsera vraiment que s'il dure et s'il se fait sentir au-delà des stations-services. En attendant, l'automobiliste fera ce qu'il a appris à faire: il remplira son réservoir et gardera sa colère pour lui.

Que les prix baissent à la pompe, tant mieux. Il reste à faire en sorte que ce répit ne s'arrête pas aux chiffres du compteur et finisse par profiter, pour de bon, au budget des familles.