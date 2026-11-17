Samedi dernier, dans l'enceinte prestigieuse du Club Dar Es-Salam, la tension était palpable, suspendue au tic-tac des chronomètres et à la vigilance ombrageuse des juges. C'est dans ce théâtre d'exigence et de vérité que Yanis Damiri a livré une partition d'une pureté rare. En s'emparant du premier prix au terme d'un parcours mené de bout en bout sans la moindre faute, il a rappelé que l'équitation, loin d'être un simple divertissement mondain, est un art de la précision chirurgicale et de l'intégrité morale. La compétition équestre obéit à des lois d'airain où la moindre hésitation, le plus infime désaccord entre l'homme et l'animal se paie comptant.

Le Club Dar Es-Salam offrait ce samedi-là son visage le plus noble : des pelouses impeccables, l'odeur de la terre battue et de l'avoine, et cette lumière zénithale qui écrase les faux-semblants. Le parcours dessiné pour cette épreuve majeure ne pardonnait rien. Les barres étaient posées haut, les combinaisons vicieuses exigeaient une foulée mesurée au millimètre, et les courbes, serrées, testaient la complicité intime entre le cavalier et sa monture.

Quand Yanis Damiri s'est élancé, il n'y avait pas de théâtralisme inutile. Le jeune homme savait ce qu'il avait à faire. Dans la tradition des grands compétiteurs qui ne cherchent pas à séduire la galerie mais à contraindre le désordre à l'obéissance, son entrée en piste a coïncidé avec un silence presque religieux dans les tribunes.

Un parcours sans faute ne relève pas du miracle, il est la somme algébrique d'un refus de l'erreur et d'une entente totale entre le cavalier et sa monture. Dès le premier obstacle, un vertical aux couleurs du club, la complicité a sauté aux yeux. Pas de brusquerie dans les mains, pas de tension parasite dans le bas du dos. Le cheval avançait avec cette cadence souveraine que seuls les grands dresseurs parviennent à insuffler.

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Le passage du double, souvent redouté par les concurrents les plus aguerris, a été franchi avec une poignante autorité. Pas de coup de talon superflu, pas de crispation sur les rênes. Juste le corps du cavalier faisant corps avec le mouvement, anticipant l'appel, accompagnant la battue, et réceptionnant la bête dans un équilibre parfait, prêt pour l'effort suivant. C'est cette économie de moyens, cette rigueur presque ascétique, qui caractérise les prestations mémorables.

Lorsque le dernier oxer fut franchi et que le couple traversa la ligne d'arrivée sous les acclamations du public, le chronomètre vint entériner l'évidence: premier prix, et zéro faute au compteur. Pas l'ombre d'une hésitation, pas le frémissement d'une barre tombée. Un parcours immaculé, d'une limpidité de texte juridique bien écrit.

Lorsque les commentaires sportifs s'égarent souvent dans une surenchère de superlatifs creux, la performance de Yanis Damiri rappelle une vérité essentielle: ce qui est vrai est simple, ce qui est juste est rigoureux. Il n'y avait rien à retrancher au parcours, pas plus qu'il n'y avait à y ajouter.

A seulement dix-sept ans, le jeune cavalier affiche pourtant l'assurance des vieux briscards des terrains de concours. Une maturité forgée dès sa plus tendre enfance, née d'une passion viscérale pour les animaux et d'un attachement précoce au cheval. Interrogé au sortir de la piste, il livre sa vérité avec simplicité : «Le secret d'un bon cavalier, c'est d'être fusionnel avec son cheval. Il faut maîtriser ses propres émotions car l'animal ressent absolument tout; pour qu'il donne le meilleur, il doit avant tout vous faire confiance.» Une philosophie limpide, vérifiée à chaque foulée.

Cette alliance s'est traduite sur la piste par une justesse remarquable. Face aux obstacles dressés sous le soleil de Rabat, le duo a déroulé son parcours avec une maîtrise totale, enchaînant les courbes avec une fluidité déconcertante. Chaque appel, chaque réception semblait dicté par une évidence partagée, fruit d'un travail quotidien loin des regards. C'est précisément dans cette rigueur discrète que se dessine la différence entre une simple participation et un véritable triomphe.