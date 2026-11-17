Le ministre de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique, Rajesh Bhagwan, a présenté la position de Maurice devant la séance plénière de haut niveau de la COP31, à Antalya, en Türkiye. Il a rappelé que, pour un petit État insulaire, la limite de 1,5 °C constitue une ligne de survie.

Dans sa contribution déterminée au niveau national (NDC 3.0), Maurice s'est engagée à réduire ses émissions de 40 %, à tirer 60 % de son électricité de sources renouvelables et à sortir du charbon d'ici 2035. Ambition à l'intérieur, partenariat à l'extérieur : tel est, a-t-il résumé, le pacte proposé par Maurice.

Le ministre a énuméré cinq résultats attendus à Antalya : un financement climat prévisible, versé intégralement, principalement sous forme de dons et facile d'accès pour les petits États insulaires ; de réels progrès sur l'adaptation, avec un suivi crédible des moyens de mise en oeuvre et un relèvement substantiel du financement ; un Fonds pour répondre aux pertes et préjudices doté de ressources suffisantes pour atteindre sans délai les plus vulnérables ; la reconnaissance de l'océan comme pilier de l'action climatique et de son potentiel pour l'économie bleue ; et une transition juste qui ne laisse de côté aucun travailleur, aucune communauté, aucune île.

Maurice ne demande pas de la sympathie, mais un partenariat pour bâtir sa résilience, l'influence d'un petit État se mesurant en crédibilité, non en kilomètres carrés. «We are small in size, but not in vision», a-t-il déclaré, souhaitant qu'Antalya soit le moment où les promesses se transforment en résultats.

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