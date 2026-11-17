L'affaire Dreamer ne se résume peut-être pas aux quelque 1 500 kilos de cannabis et de résine de cannabis de l'histoire de ce trafic maritime présumé. Parallèlement aux enquêtes sur les cargaisons, les arrestations et les ramifications présumées du réseau, une autre pourrait se dessiner : celle de l'argent. Car il faut acheminer les recettes, rémunérer les intermédiaires, régler les fournisseurs et, surtout, éviter que les mouvements financiers ne conduisent jusqu'aux véritables bénéficiaires.

À ce stade, le volet financier de l'affaire Dreamer est en passe d'être exploré dans toute son ampleur par la Financial Crimes Commission (FCC), tandis que l'Anti Drug and Smuggling Unit poursuit ses investigations sur le trafic présumé. Les revenus issus de la vente de la drogue ont-ils transité par des portefeuilles de cryptomonnaies ou par des réseaux parallèles de transfert d'argent ?

Entre bitcoins et stablecoins

Dans cet univers, l'USDT, commercialisé sous le nom de Tether, occupe une place particulière. Contrairement au bitcoin, dont le cours peut fortement varier, l'USDT est un stablecoin, c'est-à-dire une cryptomonnaie conçue pour conserver une valeur proche du dollar américain.

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Son intérêt est précisément cette stabilité relative. Un utilisateur peut détenir des milliers, voire des millions d'USDT dans un portefeuille numérique sans être directement exposé aux fluctuations quotidiennes du bitcoin. Il peut ensuite transférer ces unités vers un autre portefeuille, parfois domicilié dans un pays différent, sans avoir nécessairement recours à un virement bancaire international traditionnel.

Le réseau Tron, notamment à travers le protocole TRC20, est fréquemment utilisé pour ces transferts. Les opérations peuvent être rapides et les frais relativement faibles. Chaque portefeuille possède une adresse numérique permettant de recevoir et d'envoyer des fonds.

Mais une adresse de portefeuille ne révèle pas automatiquement l'identité de son propriétaire. Une personne peut contrôler plusieurs adresses, tandis qu'une même adresse peut être utilisée comme point de passage pour des fonds appartenant à différents utilisateurs.

La blockchain conserve néanmoins une trace des transactions. Les enquêteurs spécialisés peuvent ainsi examiner les entrées, les sorties, les montants, les dates et les interactions entre différentes adresses. Le véritable travail consiste ensuite à établir qui contrôle ces portefeuilles et quelle est l'origine économique des fonds.

Hawala, la banque furtive

Le hawala est un autre mécanisme, beaucoup plus ancien. Ce système informel de transfert de valeurs repose sur un réseau d'intermédiaires qui se font confiance et règlent leurs comptes entre eux. Son fonctionnement peut sembler déroutant. Imaginons qu'une personne souhaite transférer Rs 5 millions de Maurice vers un autre pays. Elle remet l'argent à un intermédiaire local, appelé hawaladar. Celui-ci contacte un correspondant dans le pays destinataire. Ce dernier remet l'équivalent convenu au bénéficiaire, après vérification et déduction éventuelle de commissions.

L'argent ne traverse pas nécessairement les frontières. Ce sont les instructions de paie- ment et les engagements entre intermédiaires qui circulent. Les deux correspondants règlent ensuite leurs dettes respectives par compensation, d'autres opérations commerciales ou des transferts ultérieurs.

C'est précisément cette absence de mouvement bancaire international systématique qui rend le hawala difficile à retracer. Les opérations peuvent ne laisser aucune trace dans les circuits bancaires classiques, ou seulement des traces indirectes. Dans le contexte d'un trafic international de stupéfiants, les enquêteurs pourraient notamment chercher à déterminer si des recettes en espèces sont remises à des intermédiaires locaux, tandis que leurs correspondants à l'étranger effectuent des paiements au profit d'autres membres du réseau.

Circuits croisés

Le phénomène devient encore plus complexe lorsque ces deux systèmes sont utilisés conjointement. Un scénario possible serait le suivant : les recettes d'une vente de drogue sont récupérées en espèces par un intermédiaire. Celui-ci peut ensuite acheter des USDT auprès d'un vendeur de cryptomonnaies, notamment dans le cadre d'une transaction peer-to-peer (P2P).

Les jetons numériques sont alors transférés vers un portefeuille contrôlé par un autre intervenant. Ils peuvent ensuite être conservés, échangés contre d'autres actifs numériques ou transférés vers une plateforme d'échange.

Dans un circuit parallèle, un hawaladar pourrait remettre une somme en monnaie locale à un bénéficiaire, pendant qu'un correspondant à l'étranger conserve ou règle la valeur équivalente. Les cryptomonnaies peuvent ainsi servir de moyen de règlement entre différents intervenants.

Il faut toutefois distinguer ces mécanismes: détenir de l'USDT ou utiliser le hawala ne constitue pas, en soi, une preuve de blanchiment. Ces sont l'origine des fonds, leur destination, les bénéficiaires réels et les opérations effectuées pour dissimuler leur provenance qui doivent être établis.

Un portefeuille qui avait déjà attiré l'attention

Cette piste prend une dimension particulière à la lumière d'une précédente enquête de L'express, publiée en 2025, portant sur un portefeuille numérique associé à ce présumé trafiquant interrogé dans le cadre d'investigations financières.

L'analyse de l'adresse USDT (TRC20) avait alors fait ressortir un volume de transactions particulièrement important. Selon les données exploitées à l'époque, quelque 9,5 millions d'USDT auraient transité par ce portefeuille entre octobre 2023 et octobre 2024, soit une contre-valeur estimée à plus de Rs 430 millions, selon le taux de conversion retenu.

Le portefeuille aurait enregistré 665 transactions sur la période examinée. À la suite de ces mouvements, son solde résiduel était limité à 100 USDT. La dernière transaction relevée remontait au 9 octobre 2024.

La question se pose désormais de savoir si les investigations permettront d'établir l'existence d'autres portefeuilles connectés à cette adresse, et si certains mouvements peuvent être rapprochés des activités présumées du réseau Dreamer. Il serait également nécessaire de vérifier si les volumes ont augmenté depuis la période analysée en2025 et de l'étayer avec de nouvelles données vérifiables.

Remonter par la «blockchain»

Si les soupçons de trafic se confirment, le travail ne devrait pas s'arrêter aux cargaisons interceptées et aux personnes arrêtées. Il faudrait notamment examiner les téléphones saisis, les conversations relatives aux paiements, les comptes bancaires, les échanges sur les plateformes de cryptomonnaies ainsi que les adresses numériques susceptibles d'être associées aux protagonistes.

Une analyse de la blockchain pourrait permettre de repérer les transferts vers des plateformes d'échange, de mettre en évidence des portefeuilles récurrents et d'identifier des mouvements vers des intermédiaires. Des demandes de renseignements auprès des plateformes concernées et une coopération internationale pourraient ensuite contribuer à lever l'anonymat apparent de certaines adresses.

L'objectif serait de déterminer si les fonds observés proviennent effectivement de la vente des cargaisons liées au Dreamer ou s'ils correspondent à d'autres activités financières. Car si le trafic de drogue se matérialise par des cargaisons physiques, l'argent, lui, peut emprunter des chemins beaucoup moins visibles. Et c'est peut-être dans ces circuits numériques et parallèles que se trouve une partie essentielle de l'histoire du Dreamer.