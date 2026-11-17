Une femme de 28 ans, habitant Mare-d'Albert, accuse son concubin, Jonathan Nancy, 39 ans, de l'avoir agressée à coups de ciseaux, dimanche, dans un champ de cannes à proximité de Blue-Bay. Elle a été blessée à la joue gauche. En concubinage avec le suspect depuis près de 13 ans, elle affirme que celui-ci se montrerait régulièrement violent envers elle, sur fond de jalousie. Le couple a un fils de huit ans.

Selon sa déposition, les faits se sont produits vers 5 heures, alors qu'elle attendait son transport pour se rendre au travail à Nouvelle-France. Son concubin lui aurait proposé de l'y conduire. Mais, arrivés à destination, il aurait commencé à lui faire des reproches et à l'insulter, avant de prendre la direction de Rose-Belle, puis de Beau-Vallon.

Au centre commercial de Beau-Vallon, il l'aurait contrainte, sous la menace, à effectuer un retrait d'argent. Le couple aurait ensuite pris la direction de Blue-Bay. Le suspect aurait finalement emprunté un chemin de terre traversant un champ de cannes. Une dispute aurait éclaté dans le véhicule. Alors que son compagnon effectuait un direct sur Facebook, la jeune femme aurait tenté de s'enfuir. Elle aurait toutefois été rattrapée et contrainte de remonter dans la voiture. Le suspect aurait alors sorti une paire de ciseaux rangée dans la portière et lui aurait porté un coup à la joue gauche. Une lutte s'en serait suivie, au cours de laquelle la victime serait parvenue à lui arracher les ciseaux avant de les jeter dans le champ.

Des policiers sont intervenus sur les lieux et ont conduit les deux protagonistes au poste de police de Blue-Bay. Blessée, la jeune femme a été transportée à l'hôpital de Mahébourg. Après avoir reçu des soins, elle a été autorisée à rentrer chez elle. Jonathan Nancy a été arrêté le même jour et placé en détention. L'enquête policière se poursuit.

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