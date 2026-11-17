Les retards dans le versement des indemnités aux automobilistes victimes d'accidents de la route continuent de susciter des préoccupations. Face à cette situation, le ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, a présidé, le jeudi 12 novembre, une deuxième réunion de travail réunissant les principaux acteurs du secteur de l'assurance et de l'arbitrage.

L'objectif est d'identifier les failles du système et de trouver des solutions pour accélérer le traitement des demandes d'indemnisation. Une dizaine de propositions ont déjà été dégagées et feront l'objet d'un examen approfondi.

Pour de nombreux automobilistes, obtenir une indemnisation après un accident relève parfois du parcours du combattant. Entre les contestations concernant les responsabilités, les désaccords sur les réparations, les procédures administratives et les délais d'arbitrage, certains dossiers restent en suspens pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Entre 2019 et novembre 2024, quelque 1 635 dossiers étaient restés en attente devant le Motor Vehicle Insurance Arbitration Committee (MVIAC). Cet arriéré a depuis été résorbé par la nouvelle équipe, opérationnelle depuis avril 2025.

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Toutefois, l'afflux de nouvelles demandes continue de mettre le système sous pression. Parmi les principales difficultés identifiées figurent la transmission tardive de documents par certaines compagnies d'assurance, les dossiers incomplets, les demandes de renseignements supplémentaires et les contraintes liées au fonctionnement de l'instance d'arbitrage.

Ces retards ont des conséquences directes sur les assurés. Certains automobilistes ne disposent pas des moyens nécessaires pour financer les réparations de leur véhicule, tandis que d'autres en dépendent pour leurs déplacements professionnels ou leurs obligations familiales. Cette deuxième réunion devrait permettre d'avancer vers des mesures concrètes. La simplification des procédures, une meilleure coordination entre les assureurs et le MVIAC ainsi qu'un suivi plus rigoureux des dossiers figurent parmi les pistes envisagées.

Osman Mahomed souhaite ainsi mettre fin aux lenteurs qui pénalisent les automobilistes, alors que les assurés attendent des décisions rapides et le versement de leurs indemnités dans des délais raisonnables.