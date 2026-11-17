La traditionnelle kermesse du Public Officers' Welfare Council, prévue le 29 novembre à Vacoas, suscite déjà des remous. En cause : une nouvelle disposition qui imposerait aux participants de reverser 15 % de leurs bénéfices nets au fonds du Council. Une décision que conteste Narendranath Gopee, négociateur de la Federation of Civil Service and Other Unions (FCSOU), qui dénonce une modification des règles de fonctionnement de cette activité sociale.

La kermesse annuelle du service civil change de visage. Longtemps considérée comme un rendez-vous convivial permettant aux différents départements de la fonction publique de se retrouver dans un cadre moins formel, cette manifestation fait aujourd'hui l'objet de discussions autour de ses modalités financières.

Selon NarendranathGopee, la participation était auparavant gratuite et les recettes générées par les différents stands revenaient aux départements concernés. Ces sommes servaient notamment à financer les activités sociales et à remercier les fonctionnaires mobilisés durant toute la journée.

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Mais cette année, les règles auraient changé. Le négociateur de la FCSOU affirme être en possession d'un courriel indiquant que chaque participant devra contribuer à hauteur de 15 % de son bénéfice net au fonds du Public Officers' Welfare Council, qui relève du ministère de la Fonction publique.

Une disposition qu'il juge difficile à appliquer sur le terrain. «Au départ, on avait évoqué une contribution de Rs 30 000. Or, certains départements arrivent difficilement à réunir Rs 7 000 de recettes. Il faut ensuite déduire les dépenses et, au final, il ne reste parfois presque rien», explique-t-il.

Des interrogations sur la comptabilité

Narendranath Gopee s'interroge également sur les modalités de calcul de cette contribution. Selon lui, les départements devront désormais conserver les justificatifs des dépenses engagées, mais également disposer de reçus permettant de comptabiliser les recettes générées par les ventes.«Je me demande qui va effectuer tous ces calculs. Il faudra savoir combien chaque département a investi au départ, combien il a encaissé et quel bénéfice net a réellement été réalisé», souligne-t-il.

Il rappelle que la kermesse ne se limite pas à la vente de repas, mais comprend différentes activités commerciales et récréatives organisées par les participants.Pour le syndicaliste, le Public Officers' Welfare Council dispose déjà de son propre fonds. Il estime donc que les recettes générées par les départements devraient continuer à bénéficier aux associations sociales concernées.

Face aux réactions suscitées par cette nouvelle disposition, il affirme que le montant initialement évoqué aurait été revu à la baisse, avant que le principe d'une contribution de 15 % sur les bénéfices nets ne soit retenu.

Un appel au boycott

La contestation pourrait désormais prendre une autre tournure. Narendranath Gopee indique avoir lancé un appel aux associations sociales des différents ministères pour qu'elles suspendent leur participation si cette contribution de 15 % est maintenue. «Je leur demande de ne pas participer jusqu'à ce que le ministre et le ministère revoient leur décision», affirme-t-il.Une réaction du ministère est attendue dans cette affaire.

À quelques jours de cette manifestation, la question des recettes de la kermesse pourrait ainsi prendre le pas sur son objectif initial : réunir les fonctionnaires autour d'une journée de convivialité et de solidarité.