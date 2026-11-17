Offrir une seconde chance aux détenus et leur permettre de reprendre leur destin en main grâce à l'entrepreneuriat. C'est le message lancé par le ministre de l'Industrie, des PME et des coopératives, Aadil Ameer Meea, hier, à la prison de PetitVerger, lors d'une cérémonie de remise de certificats à 30 détenus ayant suivi une formation dispensée par SME Mauritius. Pour le ministre, une peine de prison ne doit pas nécessairement mettre un terme aux ambitions d'un individu. «Nous ne pouvons pas changer notre passé, mais nous pouvons changer notre avenir», a-t-il déclaré, encourageant les participants à croire en leurs capacités et à préparer leur réinsertion.

Aadil Ameer Meea a insisté sur la nécessité d'accompagner les anciens détenus dans leur retour à la vie active. Selon lui, la réinsertion ne peut reposer uniquement sur la volonté individuelle. Elle nécessite des compétences, un encadrement et de véritables perspectives économiques. «Nous ne pouvons pas simplement attendre qu'un ancien détenu se débrouille tout seul. Nous devons l'accompagner et lui donner les outils nécessaires pour construire son avenir», a-t-il souligné, mettant en avant le rôle de SME Mauritius dans la promotion de l'entrepreneuriat.

Organisée par SME Mauritius, en collaboration avec le Mauritius Prison Service, cette formation de 12 sessions a permis aux participants d'acquérir les bases de la création d'entreprise : marketing, calcul des coûts, fixation des prix, relations avec la clientèle et démarches administratives. Mais au-delà des enseignements théoriques, ce sont surtout les business plans élaborés par les détenus eux-mêmes qui ont retenu l'attention. Plusieurs projets, particulièrement bien structurés, témoignent de leur créativité et de leur volonté de préparer l'avenir.

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L'un des participants souhaite ainsi proposer un service de coiffure à domicile, destiné notamment aux personnes en situation de handicap. Un autre envisage de créer un floating market, tandis qu'un troisième ambitionne de se lancer dans le landscaping, notamment l'aménagement et l'entretien d'espaces verts. Des initiatives qui illustrent la diversité des talents de ces futurs entrepreneurs. Le ministre s'est dit particulièrement encouragé par le sérieux des participants, estimant que ces projets constituent déjà un premier pas vers leur indépendance économique.

Pour Aadil Ameer Meea, chaque individu possède un potentiel qui mérite d'être développé. L'entrepreneuriat peut ainsi constituer un véritable tremplin vers une nouvelle vie, permettant aux anciens détenus de valoriser leurs compétences, de gagner dignement leur vie et de contribuer à l'économie nationale.

Le ministre a toutefois rappelé que la réussite exige patience et discipline. Il a également souligné que la réhabilitation ne saurait se limiter à la discipline carcérale, mais doit intégrer l'éducation, la formation et la préparation à l'avenir. Car derrière les murs d'une prison se trouvent aussi des talents et des idées qui ne demandent qu'une occasion de s'exprimer.