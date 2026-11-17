La sélection tunisienne retrouve son homologue libyenne ce mardi 17 novembre 2026, à l'occasion d'une rencontre décisive qui se disputera au stade du 11-Juin, à Tripoli. Un rendez-vous que les supporters des deux équipes pourront suivre en direct à travers plusieurs chaînes de télévision et plateformes numériques.

Le coup d'envoi de cette confrontation est programmé à 17h00, heure tunisienne. La retransmission sera assurée par beIN SPORTS 1, qui diffusera la rencontre dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, avec Hafid Derradji aux commentaires. En Tunisie, les téléspectateurs pourront également suivre le match sur Al Wataniya 1, via le réseau terrestre numérique (TNT).

Pour ceux qui souhaitent regarder la rencontre en ligne, deux solutions sont également disponibles : l'application TOD et le service beIN Connect. Les supporters tunisiens auront ainsi plusieurs possibilités pour ne rien manquer de ce rendez-vous face à la Libye, prévu cet après-midi dans la capitale libyenne.