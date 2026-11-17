Le partenariat universitaire entre la Tunisie et l'État américain du Wyoming, lancé en 2024, connaît une évolution positive et ouvre de nouvelles perspectives de coopération dans plusieurs secteurs, notamment la recherche scientifique, la commercialisation des technologies, les énergies renouvelables et la gestion des ressources en eau. C'est ce qu'a indiqué l'ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Bill Bazzi, dans un entretien diffusé le 13 novembre 2026 par la radio publique du Wyoming (Wyoming Public Media).

En déplacement dans cet État américain au début du mois de novembre pour évaluer l'avancement de ce programme, le diplomate a souligné que les liens établis entre l'Université du Wyoming (UW) et au moins quatre universités tunisiennes, dont une située à Sfax, commençaient à produire des résultats concrets.

"Les relations entre la Tunisie et le Wyoming sont excellentes. J'ai d'ailleurs récemment visité une université à Sfax qui a conclu un partenariat avec l'Université du Wyoming. Les visites des membres du corps enseignant tunisien y sont particulièrement appréciées. Elles laissent une très bonne impression et témoignent d'un réel engagement à leurs côtés", a-t-il affirmé.

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L'ambassadeur a également relevé les similitudes entre les économies tunisienne et du Wyoming, notamment en matière de potentiel dans les secteurs des mines, de l'agriculture, de l'éducation et du tourisme. Grand producteur de phosphate, la Tunisie partage avec cet État américain une expertise dans le domaine minier, susceptible de constituer un socle pour approfondir la coopération bilatérale.

La gestion de l'eau et les énergies renouvelables figurent également parmi les principaux axes de ce partenariat. Évoquant les défis liés à la pénurie d'eau, à la gestion durable des terres et au développement du tourisme, Bill Bazzi a estimé que ces secteurs prioritaires nécessitaient une attention accrue.

Rappelant les épisodes de sécheresse sévère, les pénuries d'eau et les coupures d'électricité qu'a connus la Tunisie durant l'été dernier, il a précisé que le partenariat avec le Wyoming reposait sur une approche tripartite associant le bureau du gouverneur, la Garde nationale de l'État et l'Université du Wyoming.

Cette mobilisation vise notamment à attirer des entreprises spécialisées dans les énergies renouvelables et à explorer des solutions adaptées aux défis hydriques de la Tunisie, telles que la récupération et la rétention des eaux pluviales. Des innovations tunisiennes à accompagner vers la commercialisation

Par ailleurs, l'ambassadeur américain a mis en avant la réciprocité des échanges universitaires ainsi que le potentiel de la Tunisie dans le cadre de la diplomatie commerciale prônée par l'administration du président Donald Trump.

Saluant le niveau des étudiants tunisiens dans les filières STIM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques), ainsi que dans les domaines de la santé, il a évoqué plusieurs projets prometteurs présentés lors de rencontres organisées à sa résidence à Tunis.

Ces projets concernent notamment l'impression 3D, la fabrication de prothèses et la lutte contre les incendies de forêt. Toutefois, leur concrétisation reste confrontée à des difficultés liées au financement et à l'accompagnement nécessaire à la commercialisation des innovations.

Dans cette perspective, l'ambassade des États-Unis entend s'appuyer sur les programmes de commerce de l'Université du Wyoming afin de favoriser la création de startups et de faciliter la commercialisation de ces innovations tunisiennes.

En conclusion de cet entretien, Bill Bazzi a également rappelé l'importance stratégique de la sécurité et de la stabilité en Méditerranée pour assurer la protection du trafic maritime dans la région.