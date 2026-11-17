L'humiliation subie face à l'équipe libyenne confirme que l'équipe nationale risque de toucher bientôt le fond. Et cette crise dépasse de loin le cadre actuel, elle reflète, comme le confirme la presse internationale, «des décennies d'immobilisme dans le développement du football tunisien».

Le football tunisien continue ses échecs et donne l'impression qu'il coule progressivement et qu'il risque de toucher bientôt le fond. En effet, l'équipe nationale vient de perdre deux à zéro face à la Libye. Un nouveau revers. A domicile, cette fois-ci. Une défaite qui réduit sérieusement nos chances de qualification à la CAN 2027.

Plus qu'un revers, cette contreperformance face à la Libye est une réelle humiliation, surtout contre une équipe qui a, rarement, brillé face à notre team national. Il est vrai que sur la lignée d'une coupe de monde ratée et totalement catastrophique à tous les égards, avec trois défaites en autant de matchs et 12 buts encaissés pour deux marqués, notre football semble couler progressivement

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. Et au moment où tout le monde s'attendait à une remise en question sérieuse, à l'engagement de programmes de redressement réfléchis, notre bureau fédéral, totalement dépassé et privilégiant toujours les profits personnels que les intérêts du pays, en a décidé autrement, maintenant, ainsi, cette navigation à vue qui a pénalisé notre football.

Une attitude irresponsable qui s'est avérée, systématiquement, très lourde de conséquences, surtout que notre onze national a enchaîné un neuvième match sans victoire, alors que son compteur reste bloqué à 2 points seulement. Et ce n'est certainement pas l'échec, en lui-même, qui fait mal, mais plutôt d'autres facteurs beaucoup plus profonds. D'abord, l'état d'esprit des joueurs, désabusés et peu impliqués, à l'image de Mohamed Ali ben Romdhane qui a constitué, à lui seul, une insulte pour le football tunisien.

Irresponsabilité de Chaâbani

Ensuite, la politique adoptée par le bureau fédéral, toujours calculateur et plus que jamais animé par le pouvoir et les privilèges. Une irresponsabilité grave qui explique ce manque de continuité, l'absence d'une vision claire ou d'un programme ambitieux. D'ailleurs, durant les dix derniers mois, on a assisté à la nomination de quatre entraîneurs nationaux et la sélection de 39 joueurs. Un véritable labo d'essais sportifs !

Enfin, l'autre facteur qui explique cette bérézina concerne notre sélectionneur national qui justifie, d'une rencontre à l'autre, toute la polémique ayant accompagné sa nomination. C'est un technicien qui a confirmé, encore une fois, son incompétence, son manque de caractère et, plus largement, l'étendue de ses lacunes à tous les égards. D'ailleurs, lors de la conférence d'après match, il a affirmé, sans aucune gêne, l'impossibilité de notre onze national de réussir, tout en avançant les mêmes clichés : mentalité fragile, environnement défavorable et manque de moyens.

Un message négatif pour les joueurs qui s'apprêtent à une nouvelle rencontre décisive pour la survie de l'équipe nationale à ces qualifications et indigne d'un entraîneur nommé pour insuffler, comme le soulève la presse sportive internationale, «une nouvelle dynamique et redresser cette fameuse mentalité, le facteur le plus important d'après lui». Une attitude qui confirme les doutes sur les motivations réelles de ce monsieur car, pour certains, l'entraîneur semble beaucoup plus soucieux du prochain derby que du sort de l'équipe nationale. Une lecture approfondie de la formation retenue pour le premier match, et celle prévue aujourd'hui, pourrait donner une idée sur ses intentions.

En somme, l'on peut certifier que le football tunisien est réellement à l'agonie et la responsabilité dépasse, de loin, le cadre actuel, car la crise, comme l'attestent les spécialistes, «reflète des décennies d'immobilisme dans le développement de ce sport-roi».