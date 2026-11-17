À la veille de la manche retour face à la Libye, la composition probable des Aigles de Carthage commence à se préciser.

Dans les buts, le poste devrait se jouer entre Aymen Dahmen et Béchir Ben Saïd. En défense, Montassar Talbi, Alaa Ghram, Adem Arous et Ali Maâloul pourraient former le quatuor défensif.

Au milieu de terrain, Ferjani Sassi, Aïssa Laïdouni et Ismaël Gharbi sont pressentis pour composer l'entrejeu tunisien. En attaque, Mohamed Dräger, Firas Chaouat et Elias Saad pourraient être associés pour tenter de faire la différence.

Battue 2-0 lors du match aller à Sfax, la Tunisie abordera cette confrontation avec l'obligation de réagir. Les hommes de la sélection nationale devront ainsi tenter de renverser la situation à Tripoli, à l'occasion de cette manche retour.