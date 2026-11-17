Samsung Electronics confirme son leadership technologique en remportant 19 distinctions aux CES 2027 Innovation Awards, dont quatre prix « Best of Innovation », la plus haute distinction du programme.

Samsung Electronics a remporté 19 distinctions aux CES 2027 Innovation Awards, en amont du Consumer Electronics Show (CES), qui ouvrira ses portes début janvier prochain. Parmi les produits récompensés figurent notamment les Galaxy Z Fold8 et Galaxy Z Fold8 Ultra.

Selon la Consumer Technology Association (CTA), organisatrice du CES, les distinctions obtenues par Samsung couvrent plusieurs catégories technologiques : 13 récompenses dans le domaine des écrans et de l'affichage vidéo, une dans celui des appareils électroménagers, deux dans la catégorie des appareils mobiles, dont les smartphones, et trois dans le secteur des semi-conducteurs.

Parmi ces distinctions, quatre produits ont reçu le prix « Best of Innovation », la plus haute récompense décernée par le CES aux innovations technologiques les plus remarquables. Deux prix concernent la catégorie de l'affichage vidéo et deux autres celle des technologies mobiles. Dans la catégorie des écrans, Samsung a notamment été récompensé pour 11 nouveaux produits et services, incluant des téléviseurs, des barres de son et des moniteurs.

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Du côté de l'électroménager, le lave-linge séchant tout-en-un Bespoke AI Combo a été distingué pour son échangeur thermique de grande capacité, qui lui permet d'offrir des performances de séchage comparables à celles d'un sèche-linge indépendant.

Dans le domaine des semi-conducteurs, Samsung a également été primé pour ses modules mémoire LPDDR5X SOCAMM2 et DDR5 RDIMM destinés aux serveurs d'intelligence artificielle, ainsi que pour sa mémoire UFS 5.0, conçue pour répondre aux besoins des applications d'IA embarquée de nouvelle génération. Les détails des principaux produits que Samsung prévoit de présenter pour la première fois à l'échelle mondiale lors du CES 2027 n'ont pas encore été dévoilés.