Luanda — Le 19e Conseil consultatif du ministère des Transports a recommandé, lundi, à Luanda, l'accélération de la transformation numérique des institutions du secteur, la mise en oeuvre du Guichet unique de la logistique et le renforcement des capacités techniques, humaines et financières des organes de réglementation, de supervision et de contrôle.

Cette recommandation figure dans le communiqué final de cette réunion, qui s'est tenue sous le thème « L'Angola en mouvement : de la vision et de la stratégie à la réalisation » et a rassemblé environ 450 participants qui ont débattu des enjeux et des perspectives d'avenir du secteur.

Selon le document, les participants ont plaidé pour un renforcement de la responsabilisation et de la coordination interinstitutionnelle, afin de garantir que les recommandations en suspens des réunions précédentes soient traduites en plans de mise en oeuvre assortis de priorités, d'échéances et d'indicateurs vérifiables, et fassent l'objet d'un suivi périodique.

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Dans le domaine de la sécurité et du cadre juridique, le Conseil a insisté sur l'accélération de la transposition et de la réglementation complémentaire des conventions internationales ratifiées par l'Angola, en particulier dans les secteurs maritime, offshore et routier, dans le cadre de l'Accord tripartite sur la facilitation des transports et du transit (TTTFP).

Il a également été recommandé de veiller à la mise en oeuvre des plans d'actions correctives découlant des audits, afin de renforcer la culture de la prévention, la sécurité opérationnelle et les procédures d'enquête sur les accidents et incidents dans les différents modes de transport, et de doter l'Institut national d'enquête et de prévention des accidents de transport (INIPAT) des ressources opérationnelles adéquates.

Formation et coordination logistique

Pour pallier la pénurie de techniciens spécialisés, l'organe consultatif a recommandé la mise en place d'un programme sectoriel de formation, de certification et de fidélisation du personnel dans les domaines de la sécurité routière, des enquêtes sur les accidents, du droit maritime et de l'inspection multimodale, intégrant des stages, des premiers emplois et des incitations à l'entrepreneuriat des jeunes.

Sur le plan technologique, outre la dématérialisation et l'interopérabilité des systèmes d'information, le ministère des Transports recommande un usage responsable de l'intelligence artificielle et de l'analyse des données comme outils d'aide à la gestion et à la décision.

Concernant l'efficacité opérationnelle, le communiqué souligne la nécessité d'améliorer la coordination logistique et d'optimiser l'accès aux ports, en favorisant l'intégration des différents modes de transport et l'évaluation périodique des modèles de gestion et de concession des infrastructures stratégiques.

Pour le sous-secteur de l'aviation civile, le Conseil recommande le renforcement continu de la connectivité aérienne, fondé sur la stabilité des opérations et un ajustement précis des fréquences sur les liaisons les plus fréquentées, sans négliger la sécurité et la viabilité économique et financière des opérateurs.