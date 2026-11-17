Lubango — La ville de Lubango, dans la province de Huíla (Angola), accueille ce jeudi la 53e réunion du Comité permanent du renseignement et de la défense de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC). Les délégués participent aux réunions depuis le 13 et la session se conclura vendredi.

L'ordre du jour détaillé de cette 53e réunion n'a pas été publié, les sessions consacrées au renseignement et à la sécurité se déroulant habituellement à huis clos pour des raisons de secret d'État.

Conformément au fonctionnement de l'Organe de la SADC pour la politique, la défense et la coopération en matière de sécurité (et plus particulièrement du Comité interétatique de défense et de sécurité - CIDDS et de son Sous-comité du renseignement), les réunions de ce type sont centrées sur les axes stratégiques définis par le Plan stratégique indicatif (PSI) de l'Organe.

La 52e réunion du Comité permanent du renseignement militaire (DISC) de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) s'est tenue le 27 mars 2026 à Harare, capitale du Zimbabwe.

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Elle a permis d'évaluer les risques et menaces pesant sur la sécurité régionale, la dynamique des conflits et de la criminalité transnationale, de renforcer la coopération stratégique et d'harmoniser les mécanismes de réponse conjointe entre les États membres de la SADC.

Depuis des décennies, l'Afrique australe développe et renforce sa coopération régionale dans le secteur de la défense. Cette coopération a jeté les bases de la création, en 1977, du Comité interétatique de défense et de sécurité (ISDSC), une instance de coopération en matière de défense et de sécurité.

Le Comité interétatique de défense et de sécurité a joué un rôle crucial dans les luttes de libération contre les régimes coloniaux et racistes, ainsi que dans le maintien de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale des États membres.

Huíla a déjà accueilli plusieurs réunions officielles dans le cadre de la SADC, notamment la réunion annuelle du Sous-comité juridique des banques centrales de la SADC (août 2024), la réunion des ministres de l'Emploi, du Travail et des Partenaires sociaux de la SADC (mars 2024), le Forum parlementaire de la SADC, ainsi que des réunions sur la coopération financière et des réunions des secrétaires généraux.