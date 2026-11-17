Luanda — Cinq cent soixante-quatre candidats liés au Programme de bourses Angola-France ont été sélectionnés pour la phase d'épreuves théoriques, selon le ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz (MIREMPET).

D'après ce ministère, les candidats retenus concourent pour 30 bourses cofinancées par l'État français, destinées à des formations en ingénierie et en sciences de la Terre, domaines jugés stratégiques pour le développement durable des secteurs minier, pétrolier et géologique de l'Angola.

Les épreuves théoriques portent sur les mathématiques et le portugais et se dérouleront les 19 et 20 novembre 2026 au ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz. Elles seront organisées par groupes et par salles, à raison de 30 minutes par candidat.

Cette initiative, développée dans le cadre de la coopération entre les deux pays, vise à former des professionnels angolais au sein d'établissements d'enseignement supérieur français. Sur l'ensemble des candidats admis, 360 passeront les examens le 19 novembre et les 204 autres le 20 novembre.