62 000 repas servis par jour, une capacité d'accueil importante et des services en pleine modernisation : au Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD), la restauration représente un enjeu majeur de la vie étudiante. Entre adaptation des infrastructures, digitalisation des accès, renforcement de l'hygiène et diversification de l'offre, plusieurs leviers sont mobilisés pour répondre aux besoins quotidiens de la communauté universitaire.

Nourrir quotidiennement une importante communauté estudiantine constitue un défi de taille pour le Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD). Avec près de 62 000 repas servis chaque jour, l'institution doit concilier volume de fréquentation, fluidité du service, qualité des repas et respect des normes d'hygiène et de sécurité alimentaire.

Pour répondre à cette forte demande, l'organisation des restaurants et l'adaptation des capacités d'accueil occupent une place centrale. Au Grand Campus, les restaurants Central, Argentin et Self constituent les principales infrastructures de restauration. Sur les sites externes, les restaurants Aline Sitoé Jatta, ESP, ENSETP, ESEA et FASTEF complètent le dispositif.

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Au cours des deux dernières années, le COUD a engagé plusieurs actions visant à moderniser ses services. L'extension des restaurants universitaires a notamment permis d'augmenter les capacités d'accueil, de réduire les congestions et d'améliorer le confort des étudiants. Cette démarche s'est accompagnée d'une réorganisation des horaires de service, particulièrement durant les périodes de forte affluence, afin de limiter les temps d'attente.

COUDRESTO, le numérique au service des étudiants

La modernisation passe également par le numérique. Après plus d'un an d'utilisation du système électronique d'accès aux restaurants, le COUD poursuit cette dynamique avec COUDRESTO, un dispositif intégrant de nouvelles fonctionnalités destinées à simplifier les modalités d'accès aux repas.

Désormais, les étudiants peuvent notamment accéder aux restaurants à l'aide de leur carte d'étudiant ou de leur smartphone. Au-delà de la simplification des procédures, cette digitalisation offre des possibilités de suivi de la fréquentation et une meilleure maîtrise des flux. Elle constitue ainsi un levier d'amélioration du service public universitaire.

L'hygiène et la sécurité alimentaire en priorité

Servir des dizaines de milliers de repas par jour suppose également une vigilance permanente sur la qualité des prestations. Dans cette perspective, le COUD a engagé plusieurs mesures pour renforcer les conditions sanitaires de préparation et de distribution des repas.

Le renforcement des contrôles d'hygiène, l'encadrement des livraisons, avec notamment l'interdiction de celles effectuées au-delà de 20 heures, ainsi que le recrutement de personnel qualifié figurent parmi les dispositions prises. L'objectif est de mieux maîtriser les conditions de fonctionnement des restaurants et de garantir le respect des exigences sanitaires.

Du pain frais directement dans les restaurants

Autre innovation dans le dispositif de restauration : l'installation de boulangeries intégrées au sein des restaurants universitaires. Les étudiants peuvent désormais consommer quotidiennement du pain fabriqué et cuit sur place.

Cette initiative participe à la diversification des prestations offertes par le COUD et à l'amélioration de l'offre alimentaire au sein des campus sociaux.