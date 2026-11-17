Malgré l'engouement suscité, le Fonds pour les pertes et dommages peine encore à mobiliser des ressources à la hauteur des besoins des pays vulnérables. En marge de la Cop31, le Sénégal a appelé à accélérer les procédures de financement et à renforcer les contributions des pays développés. Dakar espère notamment obtenir 17 millions de dollars (environ 10 milliards de FCfa) pour financer des projets destinés à faire face aux impacts du changement climatique.

Trois ans après l'adoption, lors de la Cop28 à Dubaï, du Fonds pour les pertes et dommages destiné à aider les pays vulnérables à faire face aux impacts du changement climatique, les engagements financiers restent bien en deçà des besoins exprimés par les pays en développement.

Cependant, ce nouveau mécanisme, dirigé par le Sénégalais Ibrahima Cheikh Diong, se veut différent des autres. Hier, lors d'un panel organisé au stand du Sénégal, en marge de la Cop31, des décideurs politiques ont exprimé leurs inquiétudes et pressé les responsables du Fonds d'accélérer le processus.

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Le Sénégal a soumis une demande de financement évalué à 17 millions de dollars, soit environ 10 milliards de FCfa. « Ce que nous avons expérimenté avec le Fonds vert pour le climat, le Fonds pour l'environnement mondial et le Fonds d'adaptation, en termes de lenteur dans l'approbation des projets, nous ne pouvons pas nous le permettre avec ce Fonds. Les problématiques auxquelles il s'attaque sont différentes. Celle des pertes et dommages relève d'une urgence exceptionnelle. Nous ne pouvons pas rester un an et demi ou plus à attendre. Les activités prévues risquent d'être complètement dépassées par l'évolution de la situation », a soutenu le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Aliou Gori Diouf.

Selon lui, chaque année, la mer avance de quelques centimètres, engloutissant des écosystèmes et des habitations. « Il faut absolument accélérer les procédures d'approbation des projets. Le directeur exécutif l'a dit : les besoins estimés à 2 milliards de dollars (1.187 milliards de FCfa), dépassent de loin les ressources disponibles, qui s'élèvent à environ 800 millions de dollars (environ 476 milliards de FCfa). Toutefois, nous plaidons pour que les pays développés fassent davantage d'efforts et respectent leurs engagements en matière de financement », a indiqué Aliou Gori Diouf, précisant que les négociateurs continuent de porter ce plaidoyer.

Pour le ministre de l'Environnement, il est indispensable d'augmenter les ressources allouées au Fonds. « Nous avons besoin d'initiatives de renforcement des capacités, mais aussi d'investissements sur le terrain. Les populations souffrent et les écosystèmes sont détruits », a-t-il insisté.

Pour Ibrahima Cheikh Diong, directeur exécutif du Fonds pour les pertes et dommages, l'essentiel est de faire en sorte que le mécanisme qu'il dirige puisse, pour la première fois, apporter une assistance concrète aux pays et démontrer que 30 ans de plaidoyer et trois années de préparation ont abouti à des résultats.

Concrétiser le financement du Sénégal

Selon M. Diong, le mécanisme qu'il dirige a tiré les leçons des expériences des autres fonds. Les préoccupations régulièrement exprimées par les pays ont ainsi été prises en compte.

« La première préoccupation concerne le système d'accréditation des autres fonds, que tout le monde juge trop complexe et particulièrement long. Pour notre Fonds, nous n'avons pas mis en place de système d'accréditation. Nous avons essayé de capitaliser sur les fonds existants. Cela nous a permis d'aller vite », a souligné Ibrahima Cheikh Diong.

La deuxième préoccupation exprimée par de nombreux pays concerne la nature des financements : ils souhaitent bénéficier de subventions plutôt que de prêts. Sur ce point, a-t-il précisé, le Fonds a lancé des initiatives prévoyant des subventions comprises entre 5 et 20 millions de dollars (environ 3 à 11,9 milliards de FCfa).

Enfin, le troisième principe consiste à réserver au moins 50 % des ressources aux pays les moins avancés et aux petits États insulaires.

Pour sa part, Ibrahima Sow, conseiller spécial du président de la République en matière d'environnement, a exhorté Ibrahima Cheikh Diong à accélérer le traitement du dossier sénégalais.

« J'ai évolué dans l'écosystème du financement depuis une vingtaine d'années et je sais comment cela fonctionne. Je crois que nous avons l'obligation d'insister pour que ce financement puisse être concrétisé dans les meilleurs délais, afin que le Sénégal soit parmi les premiers bénéficiaires », a-t-il souligné.