La question de l'élection du Secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie (Oif) aura constitué l'un des principaux enjeux politiques du Sommet de Phnom Penh. Par son rôle dans la coordination des concertations africaines, la conduite des débats sur la paix et sa contribution aux négociations ayant permis le report de l'élection du Secrétaire général de l'Oif, le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a inscrit sa participation dans une démarche de dialogue et de responsabilité collective.

PHNOM PENH-La capitale cambodgienne, Phnom Penh, a accueilli, les 15 et 16 novembre 2026, le XXe Sommet des Chefs d'État et de Gouvernement ayant le français en partage, dans un contexte international marqué par la persistance des conflits, la recomposition des équilibres géopolitiques et les interrogations croissantes sur l'avenir du multilatéralisme.

Au-delà des travaux thématiques, le Sommet de Phnom Penh a été marqué par d'importantes consultations politiques autour de la désignation du Secrétaire général de l'Oif. Cette échéance institutionnelle a fait apparaître des divergences profondes entre plusieurs États membres, dans un contexte rendu particulièrement sensible par les tensions persistantes entre le Rwanda et la République démocratique du Congo.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les candidatures en présence et les équilibres géographiques au sein de l'Organisation ont suscité des positions contrastées, faisant peser le risque d'une polarisation préjudiciable à la cohésion de l'espace francophone.

C'est dans ce contexte que le Président Bassirou Diomaye Faye a pris l'initiative de réunir ses homologues africains afin de favoriser une concertation collective et d'explorer les possibilités d'un rapprochement des positions.

« Cette démarche ne répondait à aucune préférence particulière pour l'une ou l'autre des candidatures. Elle procédait d'une préoccupation fondamentale : préserver l'unité de l'Organisation et éviter que la compétition pour sa direction ne se transforme en facteur de division durable », a souligné Cheikh Niang.

Le Sénégal est resté ainsi fidèle à son héritage diplomatique qui lui confère une responsabilité historique et morale particulière dans la préservation des valeurs fondatrices de la Francophonie.

C'est ce qui fait dire à El Hadji Malick Ndiaye, vice-président de l'Assemblée nationale, invité en sa qualité de président par intérim de l'Assemblée parlementaire francophone (Apf), que « le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye, qu'il a effectivement salué dans la pure tradition républicaine, a respecté la tradition des bons offices de notre cher pays en facilitant l'entente entre les présidents africains et occidentaux réunis au Royaume du Cambodge ».

La participation du Président sénégalais s'inscrit précisément dans cette continuité, tout en traduisant la volonté de donner à l'engagement sénégalais une portée renouvelée, adaptée aux défis du monde contemporain.

La plus haute autorité sénégalaise a pris une part positive à ces consultations de dernière heure, en poursuivant ses efforts de rapprochement et en encourageant la recherche d'une issue acceptable pour les différentes parties.

Le Président a ainsi facilité le travail de la présidence cambodgienne de la Francophonie. L'article 3 de la Charte a été judicieusement exploitée par les chefs d'État. Ce qui a notamment permis d'éviter une élection, même si sur le plan purement juridique rien ne s'y opposait.

Ces négociations ont finalement permis d'aboutir à une solution de compromis : le report de l'élection du Secrétaire général de l'Oif. Cette décision a permis de préserver les conditions d'un dialogue apaisé et de ménager le temps nécessaire à la poursuite des consultations entre les États membres. Le mandat de l'actuelle Secrétaire générale, Louise Mushikiwabo, a été prolongé d'un an.

À l'issue de ce délai, son pays, le Rwanda ne présentera pas de candidat. Les autres candidats peuvent rester en course. Les candidatures seront ouvertes également à d'autres personnalités intéressées. La recherche de consensus traduit fondamentalement la volonté collective de ne pas laisser les divergences du moment compromettre l'unité et le fonctionnement de la Francophonie. Le 21e Sommet se tiendra au Canada, à Ottawa en 2028, précédé d'un pré-sommet de la jeunesse francophone au Nouveau-Brunswick.

Préserver l'héritage spirituel de Senghor et de la haute diplomatie sénégalaise

L'un des moments importants de la participation sénégalaise a été la désignation du Président Faye pour assurer la coordination d'une table ronde de haut niveau consacrée à la thématique centrale du Sommet. Cette rencontre a réuni des représentants du Canada, de la France, du Maroc, de la Mauritanie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles autour des conditions nécessaires à l'édification d'une paix durable et d'une prospérité véritablement partagée.

Le choix porté sur le Chef de l'État sénégalais pour conduire ces échanges témoigne de la place accordée au Sénégal dans les réflexions collectives sur les grandes orientations de la Francophonie.

La table ronde a permis d'aborder les liens étroits entre paix, stabilité politique, développement économique et cohésion sociale, dans un environnement international où les crises sécuritaires se conjuguent souvent aux inégalités, aux fragilités institutionnelles et aux difficultés économiques.

Au coeur de ces réflexions figure une conviction essentielle : la paix ne saurait se réduire à la cessation des hostilités. Elle doit s'appuyer sur des institutions solides, des perspectives économiques réelles, la justice sociale et la participation des populations à la construction de leur avenir.