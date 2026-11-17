Pour sa troisième journée, le lundi 16 novembre 2026, à Phnom Penh, capitale du Cambodge, en marge du 20e Sommet de la Francophonie, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a eu un entretien avec le Premier ministre du Canada, Mark Carney. Selon une note de la Présidence de la République, les deux dirigeants ont salué la qualité des relations entre le Sénégal et le Canada, partenaires de longue date au sein de la Francophonie et dans les enceintes multilatérales.

Les deux dirigeants ont passé en revue les perspectives de renforcement de leur coopération, en particulier dans les domaines de l'économie, des investissements et de l'agriculture. D'après la même source, ils ont également échangé sur les orientations de la Francophonie à l'issue de ce Sommet et en perspective du 21e Sommet, que le Canada abritera en 2028. Après le Vietnam, le Québec et la Suisse, cet entretien complète une séquence de rencontres au plus haut niveau qui illustre la place du Sénégal dans l'espace francophone et la diversité des partenariats que le président de la République mobilise au service du développement du pays.