La Gendarmerie nationale a procédé à la saisie de 10,868 kilogrammes de cocaïne entre Sangalkam et Guédiawaye, à l'issue de deux opérations ayant permis l'interpellation de deux individus et le démantèlement présumé d'un réseau de distribution.

Dans la nuit du 7 au 8 novembre 2026, la brigade de Gendarmerie de Sangalkam a interpellé un individu sur la route nationale numéro 8 (RN8). Il transportait 1,725 kilogramme de cocaïne, selon un communiqué de la Gendarmerie nationale.

L'enquête, confiée au Groupement de lutte anti-drogue (GLAD), a permis aux enquêteurs de remonter jusqu'à un fournisseur présumé établi à Guédiawaye. Une opération menée le 12 novembre 2026 à son domicile a abouti à la saisie de 9,143 kilogrammes supplémentaires de cocaïne.

Les gendarmes ont également découvert des balances et du matériel de conditionnement, laissant supposer une activité de préparation et de distribution de la drogue.