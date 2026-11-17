La Direction de l'administration générale et de l'équipement (Dage) du ministère de la Jeunesse et des Sports a procédé,lundi 16 novembre, au paiement des bourses de participation aux Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) « Dakar 2026 ». Les athlètes de la Team Sénégal et leurs encadreurs ont reçu chacun une enveloppe de 500.000 FCfa, en présence de leurs parents pour les bénéficiaires mineurs.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a procédé, lundi 16 novembre 2026, au stade Léopold Sédar Senghor, au versement des bourses destinées à la délégation sénégalaise aux Joj « Dakar 2026 » (31 octobre-13 novembre). L'opération a été conduite par la Direction de l'administration générale et de l'équipement (Dage).

Interpellé, Léopold Germain Senghor, directeur de cabinet du ministre Djirèye Clotilde Coly, a indiqué, très prudemment, ne pas avoir été informé personnellement de l'effectivité de l'opération, tout en précisant que « la Dage a été instruite de procéder au paiement des bourses aux athlètes et à leurs encadreurs ».

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Si certains y voyaient une prime de participation, l'administration parle bien de « bourses ». La présence des parents était requise pour accompagner les bénéficiaires, tous âgés de moins de 17 ans, et veiller à la bonne gestion des sommes, une disposition constatée sur place par Le Soleil.

Maguette Diop, médaillé d'or en lutte de plage, était accompagné de Mapathé Diop, alias Assurance, fondateur de l'écurie Téfess de Mbour, qui a gardé confidentiel le montant remis à son protégé : « Ce n'est pas l'enveloppe qui est le plus intéressant, mais la médaille décrochée aux Joj. »

La Team Sénégal attendue au Palais

Le paiement s'est fait en espèces, après vérification d'identité. Coumba Bathily, mère du rugbyman Mouhamed Diop, n'a pas caché sa satisfaction : « Je suis très contente que mon fils ait pu participer à ces Jeux et qu'il ait reçu cette enveloppe en ma présence. »

Mame Fatou Ngom, du baseball5, a révélé le montant : 500.000 FCfa par athlète. Malgré l'absence de médaille et quatre défaites en autant de rencontres, elle retient les bonnes conditions de préparation et d'hébergement. Saliou Kébé, père de Binta Kébé, capitaine de l'équipe féminine de rugby à 7, estime que « l'argent est important, mais l'honneur passe d'abord ».

Côté encadrement, Abdoulaye Thiam dit Laye Ndiombor, entraîneur national de beach wrestling, a aussi reçu 500.000 FCfa. Les athlètes sont passés à la caisse avant les encadreurs, tous en rang, dans un ordre bien établi. Après avoir reçu le Drapeau national des mains du Président Bassirou Diomaye Faye, le 26 octobre dernier, les 136 athlètes de la Team Sénégal et leurs encadreurs devraient être de nouveau reçus au Palais de la République, d'ici à la fin de la semaine. Selon Léopold Germain Senghor, directeur de cabinet du ministre des Sports, cette réception devrait avoir lieu « normalement d'ici à la fin de la semaine ».

La date officielle reste toutefois à confirmer. Elle devrait être communiquée après le retour du chef de l'État de Phnom Penh, au Cambodge, où il a pris part au 20 e Sommet de l'Organisation internationale de la Francophonie (Oif), les 15 et 16 novembre 2026.