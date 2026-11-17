L'ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis, Youssef Amrani, a mis en avant, dimanche soir à Los Angeles, la place singulière de la communauté juive marocaine et son héritage dans l'histoire du Royaume, soulignant l'engagement constant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de la préservation de l'ensemble des composantes de l'identité et de la mémoire nationales.

Intervenant lors d'une cérémonie en hommage aux contributions cultuelles, culturelles et identitaires du Rabbin Joshua Bittan, né à Ouazzane, M. Amrani a rappelé que cet engagement Royal se concrétise par la politique de sauvegarde et de valorisation du patrimoine juif marocain, lancée en 2010 à l'initiative du Souverain. L'objectif est de préserver la richesse d'un héritage indissociable de l'histoire millénaire du Maroc.

Lors de cette rencontre, marquée par la participation de nombreux dignitaires et membres de la communauté juive, notamment d'origine marocaine, l'ambassadeur a mis en avant les réalisations d'envergure accomplies dans ce cadre, notamment la réhabilitation de plus de 170 cimetières juifs et d'une vingtaine de sanctuaires religieux à travers le Royaume, permettant ainsi de redonner vie à des lieux de mémoire et de recueillement qui témoignent de la profondeur de l'ancrage juif dans la société marocaine.

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Loin de se limiter à ces acquis, a poursuivi M. Amrani, cette dynamique connaît aujourd'hui un nouvel élan, à travers une campagne nationale destinée à assurer la pérennité des sites restaurés et à élargir les efforts de réhabilitation à d'autres lieux de ce patrimoine. Un inventaire exhaustif est parallèlement engagé afin d'identifier les besoins de conservation et de mobiliser les moyens nécessaires à leur préservation, a-t-il ajouté.

L'ambassadeur a également évoqué les nouvelles initiatives qui accompagnent cette volonté de transmission, parmi lesquelles « la création d'un Musée de la culture juive marocaine à Fès, portée par plusieurs institutions publiques, ainsi que le développement d'une plateforme numérique interactive destinée à faciliter la découverte des sites historiques, les visites culturelles et les pèlerinages religieux ».

« Le patrimoine juif du Maroc ne fait pas simplement partie du passé du Royaume, il fait partie intégrante de son présent et constitue un héritage pour les générations futures », a souligné M. Amrani, relevant que cette démarche procède d'une conviction profonde, « celle d'un Maroc qui puise dans la diversité de ses racines la force de son unité et la richesse de son identité ».

Évoquant les membres de la communauté juive marocaine de Los Angeles, M. Amrani a salué « l'attachement indéfectible » de cette communauté au Maroc, maintenu au fil des générations malgré la distance, ainsi que « le rôle essentiel qu'elle continue de jouer dans la transmission d'une mémoire, de traditions et de valeurs qui font vivre le Maroc bien au-delà de ses frontières ».

L'ambassadeur a affirmé que l'hommage rendu au Rabbin Joshua Bittan prenait, dans ce contexte, une signification toute particulière. « À travers son parcours et son engagement au service de la congrégation Em Habanim, c'est aussi, cette fidélité aux origines, cette continuité de la mémoire et cette volonté de transmettre aux nouvelles générations un héritage profondément marocain qui se trouvent célébrées », a-t-il fait observer.

A l'issue de cette cérémonie, des prières ont été élevées pour préserver Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, guider Ses pas, couronner de succès Ses actions et Ses initiatives et combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'Illustre Famille Royale.