Une délégation de diplomates maliens s'est rendue, lundi à Dakhla, afin de s'informer de la dynamique de développement que connaît la région de Dakhla-Oued Eddahab dans plusieurs secteurs stratégiques. Cette visite s'inscrit dans le cadre du Cycle international de formation en diplomatie, organisé avec l'appui de l'Institut marocain de formation, de recherche et des études diplomatiques et de l'Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), en vue de permettre aux diplomates maliens de prendre connaissance des principaux projets structurants réalisés ou en cours de réalisation dans la région.

Lors d'une rencontre tenue au siège de la wilaya de Dakhla-Oued Eddahab, le secrétaire général de la wilaya, Abderrazak El Gourji, a souligné que la région connaît une profonde transformation grâce à la Vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, fondée sur une ambition de développement intégré, de valorisation des ressources locales et de diversification de l'économie.

Dans une allocution de circonstance, M. El Gourji a indiqué que la région, de par sa position géographique au carrefour des espaces africain et atlantique, dispose d'atouts lui permettant de conforter sa place en tant que pôle d'investissement, de croissance et d'échanges.

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Il a également mis en avant les efforts déployés pour diversifier l'économie régionale, à travers la modernisation du secteur de la pêche maritime, le développement de l'agriculture basée sur le dessalement de l'eau de mer, ainsi que la promotion du tourisme et des énergies renouvelables. Cette dynamique, a-t-il poursuivi, s'inscrit dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé par SM le Roi Mohammed VI en 2015.

Dans ce sillage, M. El Gourji a relevé que le port Dakhla Atlantique, la voie express Tiznit-Dakhla et les plateformes logistiques sont de nature à faciliter les échanges et à renforcer le rôle de Dakhla en tant que trait d'union entre le Maroc et ses partenaires africains.

Dans une déclaration à la presse, Al Moustapha El Hadji Dicko, conseiller technique au ministère malien des Affaires étrangères et chef de la délégation, a mis en exergue la profondeur des liens historiques, sociaux et culturels unissant le Mali et le Maroc, ainsi que les relations de fraternité et d'amitié entre les deux pays.

Il a également mis l'accent sur l'Initiative Royale Atlantique visant à favoriser l'accès des pays du Sahel, dont le Mali, à l'océan Atlantique, soulignant que la position géographique de Dakhla s'inscrit en adéquation avec les priorités des autorités maliennes en matière de logistique et de désenclavement.

Qualifiant Dakhla de modèle de développement régional, M. Dicko a fait savoir que la délégation a identifié plusieurs opportunités de coopération avec le Maroc en général et la région de Dakhla-Oued Eddahab en particulier.

Les diplomates maliens ont également rencontré le deuxième vice-président du Conseil régional de Dakhla-Oued Eddahab, Dahi Hormatallah, qui a mis en avant, dans une déclaration à la presse à l'issue de cette rencontre, la dynamique de développement et les avancées enregistrées dans la région dans différents domaines.

À cette occasion, les membres de la délégation ont assisté à une présentation au Centre régional d'investissement (CRI) de Dakhla-Oued Eddahab, consacrée aux grands projets d'infrastructure en cours de réalisation, aux opportunités d'investissement ainsi qu'aux projets de développement lancés dans plusieurs secteurs, notamment les infrastructures, la logistique, l'économie bleue et les énergies renouvelables.

Au cours de cette visite de deux jours, qui s'inscrit dans le cadre d'un cycle de formation organisé du 9 au 20 novembre, la délégation malienne se rendra également sur plusieurs sites, dont le Complexe de l'artisanat, le Souk Lakdim, le chantier du port Dakhla Atlantique et le Learning Center de Dakhla.