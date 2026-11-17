Le gouvernement prévoit d'élargir le service du Roaming national qui permet aux abonnés des services de téléphonie mobile l'utilisation du réseau d'un autre opérateur sans changement de tarif, avec la transition automatique entre les réseaux, a indiqué, lundi, le ministre de l'Intelligence artificielle, de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Ahmed Rahhou.

En réponse à une question orale à la Chambre des représentants sur « la généralisation des services des opérateurs de télécom à l'ensemble du territoire national », M. Rahhou a expliqué que ce service couvre actuellement plus de 7.000 zones, notant que pour en bénéficier l'abonné devra changer de réseau, alors que le téléphone sera capable de chercher automatiquement le réseau disponible pour effectuer les appels, à l'instar du fonctionnement du Roaming à l'étranger.

Le ministère oeuvrera à obliger l'opérateur qui couvre à lui seul une zone d'ouvrir son réseau aux abonnés des autres opérateurs, a-t-il poursuivi, ajoutant que certaines zones ne permettent pas, sur le plan économique, la présence des trois opérateurs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

S'agissant des zones difficiles d'être liées au réseau terrestre, il a précisé que son département examinera, avec le concours de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) et en partenariat avec les opérateurs nationaux, la possibilité de bénéficier des services de nouveaux réseaux de satellites, tels que « Starlink » et « Kuiper », de façon sûre et sécurisée, pour couvrir les « zones blanches » qui ne disposent pas d'études de faisabilité économiques pour l'établissement de réseaux terrestres.

Dans le même sens, M. Rahhou a fait savoir qu'un inventaire préliminaire du taux de couverture par les réseaux télécoms a été achevé, dans le cadre d'une opération de contrôle ayant concerné près de 50.000 km de route, notant que la couverture englobe actuellement 100% des routes nationales et régionales.

La distance restante, estimée à 15.700 km, se compose de routes provinciales dont le contrôle se poursuivra en 2027, a-t-il dit, ajoutant que le ministère veillera à leur couverture par les opérateurs lors de l'année prochaine ou dans deux ans au plus tard.

Pour ce qui est du monde rural, M. Rahhou a souligné la poursuite des efforts pour l'amélioration de la couverture internet, par le biais du Plan national du haut et du très haut débit, dont la deuxième phase permettra la couverture de 2.000 zones rurales ayant une couverture faible ou inexistante au cours de cette année.

Il a de même indiqué que la liste des zones concernées sera révisée selon une approche participative impliquant les différents intervenants, dont les parlementaires, les autorités locales et instances élues, et après des visites de terrain, avec la possibilité de réorganiser les priorités aux niveaux des points programmés.