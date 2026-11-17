Thiès — La Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) a signé, lundi à Thiès, une convention de partenariat avec l'Observatoire de la qualité des services financiers (OQSF), a constaté l'APS.

La signature de cette convention s'inscrit dans le cadre de la célébration de la 14-ème édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat (Global Entrepreneurship Week - GEW).

La semaine mondiale de l'entrepreneuriat est un événement de mobilisation qui rassemble des entrepreneurs, des institutions, des entreprises, des établissements de formation et des organisations engagées dans la promotion de l'entrepreneuriat.

La présente édition est placée sous le thème "Le monde a besoin de ce que vous construisez".

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"Nous avons profité de l'événement pour signer une convention de partenariat avec l'Observatoire de la qualité des services financiers", a fait savoir le délégué général de la DER/FJ, Abdoulaye Niane.

Cette convention va oeuvrer pour la disponibilité d'une information financière de qualité, mais aussi pour un appui aux usagers des services financiers, a expliqué M. Niane.

Le délégué général a relevé que le Sénégal a une population jeune et des femmes qui sont "parfois à éduquer sur le plan financier", afin d'aider les dispositifs financiers que sont les assurances, les établissements de crédit, les mutuelles à soutenir leurs activités, "de façon correcte".

"Il y a une gamme très forte de services financiers que les citoyens utilisent au quotidien, mais parfois, même les plus éduqués, les mieux formés, les plus aguerris [d'entre eux] ont des difficultés pour avoir un accès de qualité", a souligné Abdoulaye Niane.

Selon lui, cette convention avec l'OQSF va participer à la facilitation de l'accès aux services financiers.

Pour sa part, le secrétaire exécutif dudit Observatoire a révélé qu'un plan d'action a été mis en place pour aider les populations vulnérables, en particulier les jeunes et les femmes.

"Nous comptons accompagner la DER/FJ au profit des populations les plus vulnérables, surtout les femmes et les jeunes", a dit Pape Amadou Diagne.

Au total, il est prévu 130 activités dans 20 villes à travers le pays dans le cadre de la célébration de la 14-ème édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat.