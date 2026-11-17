Dakar — Tandem Africa Events a dévoilé, lundi, "Dakar Platform", un premier salon d'art contemporain pensé pour "professionnaliser" le marché local et "ouvrir" les arts visuels au grand public, a déclaré la commissaire d'exposition de cette édition inaugurale, docteure Youma Fall.

"Cette initiative répond à un besoin concret observé autour de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar dénommée Dak'Art", a dit Mme Fall, également enseignante-chercheuse et curatrice, lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation de cette activité.

"Si la Biennale de Dakar assure avec succès la consécration artistique et la production de récits, elle laisse derrière elle, un manque important en matière de structuration commerciale et de médiation continue auprès du public", a-t-elle expliqué.

Elle a toutefois précisé que les organisateurs ont voulu se positionner à la lisière du Dak'Art, non pas pour lui faire concurrence, mais pour "l'accompagner et combler ce vide".

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"Dakar Platform ambitionne ainsi de favoriser une rencontre directe entre les créateurs, les oeuvres et le grand public, afin de "dépasser le caractère souvent élitiste de l'art contemporain sur le continent", a soutenu l'ancienne directrice de la diversité de l'Organisation internationale de la Francophonie et commissaire de la biennale de Dakar édition 2006,.

Mme Fall insiste par ailleurs sur le fait que le salon s'organisera autour de l'exposition collective intitulée "Au fil de l'histoire" qui réunira trente-six créateurs.

Dotée d'une scénographie immersive et non linéaire, cette rétrospective retracera "soixante ans d'histoire de l'art contemporain au Sénégal, de 1966 à nos jours", indique-t-on.

Le parcours débutera, selon elle, dans un espace central consacré au Premier Festival mondial des arts nègres de 1966, véritable point de départ de cette histoire avec ses invités internationaux.

La visite explorera ensuite l'héritage de l'Ecole de Dakar, la rupture opérée vers un art plus conceptuel, jusqu'aux voix actuelles, réunissant aussi bien des figures historiques comme Ibou Diouf que les jeunes générations.

Elle a souligné que "Dakar Platform" privilégie "la réflexion intellectuelle, la transmission des savoirs et la rencontre entre les acteurs".

Le salon s'accompagne d'un catalogue de référence qui réunit des contributions majeures sur l'écosystème artistique.

D'après elle, l'ouvrage propose notamment "une rétrospective de l'art contemporain sénégalais" depuis l'ère Senghor signée par le commissaire et critique d'art Massamba Mbaye "une analyse des enjeux actuels des biennales" par l'ancien secrétaire général de Dak'Art, l'universitaire Babacar Mbaye Diop, ainsi qu'une réflexion sur la problématique du marché par le professeur ivoirien Yacouba Konaté par ailleurs commissaire de la biennale de Dakar 2006.

Le dispositif intègre également un "Curatorial Lab", un troisième pilier axé sur "la transmission et l'accompagnement curatorial", placé sous la responsabilité de Massamba Mbaye également journaliste.

Conçu comme un véritable lieu de vie et d'échanges, le salon d'art contemporain proposera également "des espaces de convivialité et de restauration", martèle Youma Fall.

Soutenu par plusieurs partenaires publicset privés, "Dakar Platform" entend "s'imposer comme un rendez-vous incontournable pour dynamiser durablement la scène des arts visuels au Sénégal et en Afrique", a-t-elle dit.