Dakar — Le Sénégal a été réélu pour une période de 3 ans au Conseil de l'Union internationale des télécommunications (UIT) lundi à Doha, la capitale du Qatar, a annoncé le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.

"Le Sénégal vient d'être réélu, ce 16 novembre 2026, à Doha (Qatar), au Conseil de l'Union internationale des télécommunications (UIT), pour la période 2027-2030", a notamment indiqué la diplomatie sénégalaise.

Dans un communiqué rendu public le même jour, le ministère l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur souligne que cette réélection témoigne de la confiance renouvelée des États membres à l'égard du Sénégal.

"Elle consacre son engagement constant en faveur du développement des télécommunications et de la transformation numérique", fait-il valoir en parlant de la réélection.

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Dakar exprime dans le même temps "sa profonde gratitude à l'ensemble des pays qui ont soutenu sa candidature, ainsi qu'aux partenaires et aux missions diplomatiques et consulaires qui ont contribué à cette réussite".

"Le Sénégal réaffirme sa détermination à poursuivre sa contribution aux travaux de l'UIT et à oeuvrer, aux côtés des autres États membres, pour un environnement numérique mondial inclusif, accessible et au service du développement durable", rapporte le communiqué.

Basée à Genève (Suisse), l'Union internationale des télécommunications est l'institution spécialisée des Nations unies pour les technologies de l'information et de la communication. Sa gouvernance implique la tenue de deux conférences de plénipotentiaires qui se réunissent tous les quatre ans, indique le ministère des Télécommunications et du Numérique qui a conduit la délégation sénégalaise.