Dakar — Le Réseau d'appui aux femmes et enfants en migration (RAFEM) a plaidé, lundi, à Dakar, pour une meilleure gouvernance de la migration pour lutter contre les discours xénophobes et favoriser l'intégration socio-économique des travailleuses migrantes au Sénégal.

"La migration ne peut être une menace si elle est bien gérée. Nous pensons que tout est un problème de gouvernance", a déclaré Fambaye Ndoye, la présidente du RAFEM.

Elle intervenait lors d'un atelier portant sur le thème "Xénophobie et travail décent, quels défis pour la travailleuse en mobilité", une rencontre visant à "prévenir les discriminations, à rompre le silence et à susciter une réflexion collective".

Mme Ndoye, par ailleurs cheffe du département Migration de l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS), a déploré la multiplication des discours de haine et des comportements xénophobes sur les réseaux sociaux, estimant qu'il est "urgent de préserver la tradition d'hospitalité et d'ouverture du Sénégal".

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"Nous pensons qu'il est encore temps de mettre fin à cet élan de discrimination et de xénophobie", a insisté la présidente du Réseau d'appui aux femmes et enfants en migration.

Elle a invité le gouvernement à prendre position sur cette question et à mettre en place des mécanismes appropriés pour assurer une bonne gouvernance de la migration.

Elle a également appelé les organisations de la société civile à s'investir dans la lutte contre les discours hostiles aux migrants, notamment sur les réseaux sociaux.

"Nos protocoles de libre circulation ne riment pas avec xénophobie ou discrimination, surtout en ce qui concerne les ressortissants des pays africains", a-t-elle relevé, rappelant que "la libre circulation ne signifie pas l'absence de réglementation".

Mme Ndoye a par ailleurs rappelé que la présence de travailleurs migrants ne constitue pas nécessairement une menace pour les nationaux.