À Antalya, en Turquie, la COP31 entre dans sa dernière ligne droite avec deux dossiers majeurs au cœur des négociations : le financement de l'adaptation climatique et l'avenir des énergies fossiles. Alors que de nouvelles propositions émergent, les divergences persistent entre pays développés et pays en développement. Pour l'Afrique, particulièrement vulnérable aux dérèglements climatiques, l'enjeu est de transformer les promesses internationales en engagements financiers concrets et accessibles.

La deuxième semaine de la 31e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP31), ouverte le 16 novembre à Antalya, s'annonce décisive. Après plusieurs jours de discussions techniques, les négociations prennent désormais une dimension politique, avec l'arrivée des ministres chargés de rapprocher les positions sur les dossiers les plus sensibles.

Au centre des débats : le financement de l'adaptation, la transition énergétique, la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles et les mécanismes destinés à accompagner les pays les plus vulnérables.

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La publication, le 16 novembre, d'un premier projet de décision par la présidence de la COP31 marque une nouvelle étape. Le document avance plusieurs pistes pour accélérer l'action climatique mondiale, mais reste soumis à négociation. Aucun consensus n'a encore été trouvé sur les principales dispositions.

Pour les pays africains, cette dernière phase des discussions représente une occasion de rappeler une exigence fondamentale : les ambitions climatiques doivent s'accompagner de moyens financiers et technologiques à la hauteur des besoins du continent.

Financement de l'adaptation : l'objectif de 120 milliards de dollars sur la table

Le financement de l'adaptation constitue l'un des principaux points de tension. Le projet de décision propose de porter les financements annuels consacrés à l'adaptation climatique à au moins 120 milliards de dollars d'ici à 2035 , soit un triplement par rapport au niveau de référence retenu.

Les pays développés seraient appelés à renforcer leurs contributions et à définir une trajectoire permettant d'atteindre cet objectif. Cette proposition s'inscrit dans une ambition plus large de mobilisation d'au moins 300 milliards de dollars par an pour le financement climatique à l'horizon 2035.

Mais l'écart entre les besoins et les ressources disponibles demeure considérable.

Selon les estimations du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) reprises dans le projet, les besoins annuels d'adaptation des pays en développement pourraient atteindre 305 milliards de dollars d'ici à 2035. En comparaison, les financements publics internationaux consacrés à l'adaptation étaient estimés entre 28 et 32 milliards de dollars en 2024.

Pour l'Afrique, ces chiffres illustrent l'urgence de changer d'échelle. Sécheresses prolongées, inondations, désertification, insécurité alimentaire et dégradation des écosystèmes fragilisent déjà les économies et les conditions de vie de millions de personnes.

Au-delà des montants annoncés, les représentants africains insistent sur la nécessité de garantir un accès plus simple et plus rapide aux ressources. Ils plaident également pour une part accrue de dons et de financements concessionnels, afin que la lutte contre le changement climatique ne se traduise pas par un nouvel alourdissement de la dette des États.

Parmi les pistes avancées figure une « feuille de route d'Antalya à Addis-Abeba », destinée à structurer les efforts internationaux en faveur du financement de l'adaptation et de la résilience. Ses conclusions devraient être présentées lors de la COP32, en 2027.

Énergies fossiles : une transition qui divise toujours

L'avenir des combustibles fossiles constitue l'autre grand sujet de confrontation.

Le projet de décision appelle à accélérer la transition hors des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques, selon une approche « juste, ordonnée et équitable ». Il propose également de poursuivre la suppression progressive des subventions jugées inefficaces aux combustibles fossiles.

Plusieurs orientations sont mises en avant, notamment l'augmentation de la part de l'électricité dans la consommation énergétique finale mondiale à 35 % d'ici à 2035, le triplement des capacités mondiales en énergies renouvelables et le doublement du rythme annuel d'amélioration de l'efficacité énergétique à l'horizon 2030.

Ces propositions ne font toutefois pas l'unanimité.

Plusieurs pays en développement, le groupe arabe et la Russie expriment des réserves sur les objectifs sectoriels et les formulations relatives aux combustibles fossiles. Ils défendent une transition tenant compte des circonstances nationales, des besoins énergétiques et des capacités économiques de chaque pays.

Pour l'Afrique, le débat dépasse la seule réduction des émissions. Il soulève des questions essentielles liées à l'accès à l'énergie, à l'industrialisation et au développement économique.

Le continent doit simultanément répondre à une demande énergétique croissante, renforcer ses infrastructures et participer à l'effort mondial de décarbonation. Une équation complexe qui nécessite des investissements massifs, des transferts de technologies et un accompagnement international adapté.

L'Afrique réclame une transition juste et des engagements crédibles

Dans les négociations, le Groupe africain maintient une position centrée sur la justice climatique et le principe des responsabilités différenciées.

Les pays du continent rappellent que leur contribution historique aux émissions mondiales de gaz à effet de serre demeure limitée, alors qu'ils subissent de manière disproportionnée les conséquences du réchauffement climatique.

Ils demandent donc aux pays développés d'assumer leurs engagements financiers et de faciliter l'accès aux technologies nécessaires à l'adaptation et à la transition énergétique.

La mise en place d'un mécanisme opérationnel de transition juste figure également parmi leurs priorités. L'objectif est de veiller à ce que la transformation des économies ne se fasse pas au détriment des travailleurs, des communautés et des secteurs les plus exposés.

Pour les États africains, la transition énergétique doit aussi devenir un levier de développement, capable de soutenir l'industrialisation, de stimuler les investissements et de créer des emplois durables.

Autre exigence : passer des plans nationaux d'adaptation aux projets effectivement financés. Les délégations africaines souhaitent que les mécanismes internationaux permettent des résultats mesurables sur le terrain, plutôt que de multiplier les dispositifs institutionnels sans ressources suffisantes.

Résilience climatique : les systèmes d'alerte précoce parmi les priorités

La prévention des catastrophes climatiques occupe également une place importante dans les discussions.

Le projet de décision réaffirme l'ambition d'assurer une couverture universelle par des systèmes d'alerte précoce d'ici à 2027. Il appelle à renforcer les capacités financières, techniques et humaines des pays en développement pour atteindre cet objectif.

En Afrique, où les phénomènes météorologiques extrêmes provoquent régulièrement des pertes humaines, des déplacements de populations et d'importants dégâts économiques, ces dispositifs constituent un outil essentiel de protection.

Le renforcement des services météorologiques, des infrastructures de surveillance et des mécanismes d'information des populations pourrait contribuer à limiter les conséquences des sécheresses, des inondations et d'autres catastrophes.

Parallèlement, les échanges du 17 novembre mettent en lumière le rôle des collectivités territoriales dans la mise en œuvre des politiques climatiques.

Selon les informations communiquées par la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), 80 % des contributions déterminées au niveau national reconnaissent les autorités infranationales comme partenaires de leur mise en œuvre.

Une dimension particulièrement importante pour les villes et territoires africains, confrontés à une urbanisation rapide et à des besoins croissants en infrastructures résilientes.

Dernière ligne droite avant un accord encore incertain

À trois jours de la clôture prévue le 20 novembre, les négociateurs restent confrontés à plusieurs désaccords majeurs.

Le niveau des contributions financières, la répartition des responsabilités entre pays développés et pays en développement, le calendrier de la transition énergétique et les modalités du mécanisme de transition juste demeurent au cœur des discussions.

Les consultations ministérielles engagées cette semaine devront permettre de dégager des compromis, sans garantie qu'un accord ambitieux puisse être obtenu sur l'ensemble des dossiers.

Pour l'Afrique, l'enjeu est désormais de faire inscrire ses priorités dans les décisions finales : des financements prévisibles et accessibles, un soutien renforcé à l'adaptation, des transferts de technologies et une transition énergétique compatible avec les ambitions de développement du continent.

À Antalya, la question n'est donc plus seulement de fixer de nouveaux objectifs climatiques, mais de déterminer qui financera leur réalisation, selon quelles modalités et dans quels délais.

C'est sur sa capacité à apporter des réponses concrètes à ces interrogations que la COP31 sera jugée, particulièrement par les pays africains, qui attendent des engagements à la mesure de leur vulnérabilité et de leurs besoins.