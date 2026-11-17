Près de 80 000 personnes en situation de pauvreté vivent dans des ménages où aucun membre n'effectue régulièrement de bilan médical. Le ministre de l'Intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale, Ashok Subron, a cité ce chiffre lundi 16 novembre, au Terre-Rouge Multi-Purpose Complex, à Pamplemousses. Il est tiré du National Multidimensional Poverty Index 2022 de Statistics Mauritius.

Le ministre intervenait lors d'une session de dépistage organisée par la National Empowerment Foundation (NEF), en collaboration avec l'association Ki Nou Été et l'ONG AILES. Le programme touchera 720 jeunes issus de milieux vulnérables, à travers 12 sessions régionales de 60 participants. Il porte sur la santé mentale, la santé sexuelle et reproductive et la prévention des addictions, avec des dépistages volontaires du VIH, de l'hépatite et de la syphilis.

Ashok Subron a rappelé que la NEF accompagne quelque 5 000 familles, soit près de 20 000 personnes. Environ 130 000 personnes vivaient en situation de pauvreté à Maurice en 2022. Le plafond mensuel de revenu pour l'éligibilité au Social Register of Mauritius est passé de Rs 14 650 à Rs 16 400 en juillet 2026, et atteindra Rs 17 500 en juillet 2027. Le nombre de ménages éligibles devrait ainsi passer de 5 196 à 7 470.