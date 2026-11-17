interview

Pour ses 30 ans, le Caudan Waterfront lance le Caudan Arts Festival, les vendredi 20 et samedi 21 novembre, avec deux journées placées sous le signe de la création et de l'expression artistique. Mais la fête ne s'arrête pas là.

Souffler les 30 bougies du Caudan Waterfront avec un festival des arts. Dans quel esprit la programmation a-t-elle été conçue ?

Dans les plans du Caudan Arts Centre, depuis bien avant, il y avait l'envie d'organiser un arts festival, pour sortir hors les murs.

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Les arts qui débordent dans tout le front de mer ?

C'est ça. Mais les 30 ans du Caudan, ce n'est pas que l'arts centre. Nous avons saisi l'occasion pour mettre en place cette grande idée d'un arts festival. Nous tenons à ce qu'à partir de ces 30 ans, il y ait chaque année, un arts festival. Que cela devienne un rendez-vous annuel.

C'est donc acquis qu'il y aura un «arts festival» tous les ans ?

Cela a été discuté avec le CEO et toute l'équipe de management. Les choses sont devenues plus claires cette année. Il y a eu pas mal de réflexion autour des 30 ans du Caudan Waterfront. Nous nous sommes demandé : «What is the next chapter ?» Un nouveau chapitre, c'est bien sûr mettre l'accent sur le côté front de mer, la localisation géographique à côté du port, être une extension de Port-Louis.

Et plus largement, de se positionner comme un art and culture destination. Donc, quand j'entends cela de la part de la direction du Caudan Waterfront, je dis : «This is good.» Donc, l'optique de Caudan Arts Festival cadre avec cette vision d'avenir, et contribue à renforcer ce positionnement.

Plus spécifiquement, le programme du week-end inclut le Blue Penny. On a le sentiment que le Caudan Waterfront se compose de différents «quartiers».

Il y a eu un brainstorming entre les équipes du Caudan Waterfront et du Caudan Arts Centre. Nous avons aussi travaillé avec Move for Art. L'idée de quatre points cardinaux a été proposée parce qu'on voulait avoir le plus de diversité possible. Quand on parle de festival des arts, le point principal, c'est la diversité artistique en termes de formes et de genres, etc.

C'est aussi ce que défend le Caudan ? À travers ce festival, promouvoir une certaine idée de la diversité culturelle.

Tout à fait. C'est important pour nous : diversité culturelle et en même temps diversité artistique. Ne pas se contenter uniquement de concerts ou avoir uniquement des pièces de théâtre, parce que le Caudan Arts Centre, très souvent, c'est associé aux pièces de théâtre. Donc, on s'est dit : «Ouvrons un peu tout cela.»

Le Blue Penny Museum va rester ouvert pour une chasse au trésor, parce qu'il est déjà sur le site. Le slam et la musique, ce sera devant le musée, comme si cela devenait une zone dédiée à la spoken word. Puis dans le Nord, il y aura des projections. Move for Art reprend des images du Port-Louis de l'époque, pour retracer l'évolution de la capitale, l'évolution de Maurice. Ces images seront projetées sur l'eau. C'est le clou du festival.

Nous avons aussi poussé pour qu'il y ait un axe patrimoine. Parce que selon notre raisonnement pour marquer les 30 ans, on s'est dit que l'on ne peut pas juste parler d'art et de culture sans passer par l'aspect patrimoine. Le Caudan Waterfront c'est aussi le bâtiment de l'Observatoire. Quand on regarde vers l'avenir, même si rien n'est encore défini, il y a cette idée qui a été émise depuis pas mal de temps d'un *cultural path.

Vous faites référence au projet de l'État ? (NdlR : sous le précédent régime, le Budget 2023-2024 prévoyait un plan d'ensemble avec la «création d'un parcours culturel de 3,8 km entre Victoria Metro Station et Chinatown»)...

Exactement. J'espère que cela va se mettre en place et que cela contribuera à mettre en avant le patrimoine. D'un autre côté, certes il y a l'arts festival, mais il faut aussi penser aux locataires du Caudan Waterfront. C'est la raison pour laquelle, en journée, il y a toutes les activités commerciales. Il faut absolument maintenir l'équilibre entre la culture et les activités commerciales.

Sans parti-pris, finalement le coeur battant du Caudan, c'est l'«arts centre» ?

J'aurais dit oui. Mais je dirais aussi que c'est bien de voir que l'art sortir du arts centre pour aller sur le waterfront et vraiment animer l'espace.

Quatre points cardinaux, quatre univers artistiques

Le parcours du festival s'organisera autour de quatre points cardinaux, en référence à la boussole de la Place du Caudan et à la position du Caudan Waterfront en bord de mer. Chaque point cardinal proposera un univers distinct, associant installations et performances. Les visiteurs pourront choisir leur itinéraire et découvrir les propositions à leur rythme.

Le Nord : Voyage dans l'image

À travers une installation consacrée à la mer, le public sera invité à porter un autre regard sur cet espace qui a accompagné l'histoire de Maurice. La mer, qui a porté les ancêtres et contribué à façonner l'identité de l'île, deviendra un miroir ouvert sur le voyage, la mémoire et l'imagination.

Le Sud : Bal électro

Le Bal électro investira le Caudan Arts Centre de 20 heures à 23 heures sur les deux soirées du festival, avec des sets DJ, lives musicaux, performances multidisciplinaires. La programmation réunira notamment les DJ Brain Love, Vincent Delord, Avneesh (ë), Franck Valat et DJ Andréa, la danseuse et chorégraphe réunionnaise Malaïka Salatis accompagnée de sa troupe, Clara Thierry et Zilien & Crew. Des artistes visuels, dont Max Anish Gowriah et Laura Pang, vont également se produire en live.

L'Est : le «Tree Boat»

Le Tree Boat prendra la forme d'une installation végétale habillant la proue du casino du Caudan. Branches et feuillages transformeront cet espace en une oeuvre vivante, symbole de régénération. Le public pourra traverser cet espace, s'y arrêter et découvrir les performances proposées sur son pont végétal. Le Tree Boat accueillera plusieurs propositions artistiques. L'Atelier Mo'Zar y apportera son univers musical nourri par le jazz et les résonances mauriciennes. Zan ek Zann, adaptation d'un conte traditionnel mauricien, fera dialoguer théâtre, musique et danse, en mêlant sonorités traditionnelles et électroniques. Le Punchline Stand Up Comedy Lab donnera également une place aux humoristes émergents.

L'Ouest : la cour du Blue Penny Museum

La cour du musée accueillera un espace consacré à la poésie, au slam et à la musique. Dans ce lieu associé à la mémoire et au patrimoine, les mots prendront une place centrale à travers des performances qui feront entendre différentes voix et sensibilités. Le vendredi 20 novembre, les spectateurs pourront découvrir le spectacle This is Poetry, un concept du Caudan Arts Centre qui s'articule autour du vers, de la prose et de la spoken word, en anglais, français et créole.

Le samedi 21 novembre, le slameur, rappeur et poète Lionkklash sera le modérateur de textes qui aborderont les réalités sociales et politiques de l'île. Le pianiste et producteur Vincent Calice accompagnera les poètes et slameurs au fil des deux soirées, faisant dialoguer musique et parole. Le Caudan Arts Festival proposera également des activités qui permettront aux visiteurs de prolonger leur découverte artistique au-delà des installations et des performances.

Le Blue Penny Museum présentera une exposition Ki to trezor autour de la notion de trésor et des histoires que les objets patrimoniaux transmettent aux générations futures. Timbres, pièces de monnaie, tableaux, cartes et souvenirs peuvent chacun porter une histoire et une mémoire. Une exposition photo, 30 ans, 30 histoires, rendra également hommage aux trois décennies du Caudan Waterfront à travers les récits et souvenirs de celles et ceux qui ont contribué et contribuent encore à son histoire : anciens et actuels collaborateurs, locataires, artistes, visiteurs et prestataires de services.