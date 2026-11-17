En surface : une descendante de Mama Zenia, qui propose une expérience culinaire aux saveurs de la plantation coloniale. Un forfait touristique proposé par Lux Le Morne*. Mais ni le costume de la descendante, ni surtout le contexte historique de servitude et de souffrances auxquels ils se réfèrent ne sont digérés par plusieurs voix qui se sont exprimées sur les réseaux sociaux.

Réaction d'Ashok Bhugoo, General Manager, LUX Le Morne*, par voie de communiqué : «La direction regrette sincèrement que certaines photos aient pu raviver des souvenirs et susciter des inquiétudes. Cette expérience a été conçue pour offrir un aperçu du patrimoine culturel mauricien à travers sa cuisine et ses saveurs, dans un esprit de respect et de valorisation de cet héritage. Par ailleurs, nous avons des clients qui ont vécu cette expérience culinaire et nous les remercions d'avoir partagé des commentaires positifs. »

Ce mois-ci, cela fait 15 ans que le rapport de la commission Justice et Vérité a été officiellement remis au président de la République. Dans la perspective des séquelles de l'esclavage encore non résolues, que nous montre le tollé suscité par une expérience touristique d'un 5-étoiles qui a vu sur la montagne-symbole du Morne et son Paysage culturel, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco depuis 2008 ?

Avant d'émettre une opinion sur le forfait proposé par Lux Le Morne*, «il faut d'abord avoir participé à cette prestation. Ce qui n'est pas mon cas», souligne l'historien Jocelyn Chan Low. Par contre, il déplore que, «trop souvent, on met en avant les horreurs de l'esclavage, sans souligner la contribution fondamentale de ceux qui ont été maintenus en esclavage.» Il rappelle qu'«il n'y a pas que les marrons, mais aussi de la résistance et de la résilience. Comment la société mauricienne s'est-elle construite ? Il y des colons français qui ne pouvaient pas s'adapter au contexte tropical du XVIIIe siècle».

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Une adaptation qui passe entre autres par la cuisine et les techniques de construction. Comme celle des casiers de pêche, qui vient de Madagascar, de la rougaille, du brède songes, «un mot malgache». «Qui avaient ces savoir-faire ? C'était les gens de la région.» C'est cela la contribution des esclaves à l'émergence de la culture mauricienne, née des échanges interculturels, «des échanges dans la douleur».

Jocelyn Chan Low estime que «l'idée de montrer la contribution des esclaves à l'émergence d'une cuisine mauricienne n'est pas mauvaise. Mais il faut savoir comment c'est fait et dans quel but». Dans un contexte touristique, l'heure est davantage au divertissement. «On ne va pas faire des grandes analyses. Ce n'est pas un spectacle sérieux pour faire de la pédagogie. Est-ce que c'est le lieu pour cela ? »

Qu'en est-il du risque de folklorisation d'un épisode toujours douloureux de l'histoire, ce qui ne va pas dans le sens de la valorisation d'un patrimoine ? «La reconstitution de la soumission, ça dépend de quoi ? Oui, chez les esclaves, il y avait la soumission, mais en dépit de la soumission, il y avait de la résilience, la résistance culturelle. C'est cela que l'on doit célébrer.»

L'historien met en garde contre cette idée reçue «totalement fausse» des esclaves arrivés complètement nus, sans rien, sans culture. «Ils n'avaient peut-être pas les outils pour reconstituer leur culture, mais la culture, c'est dans la tête. Non seulement ils ont reconstitué leurs cultures, les ont valorisées, mais cela a aidé le colon à s'adapter au contexte insulaire.»