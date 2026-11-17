Le ministre de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique, Rajesh Bhagwan, est intervenu, lundi 16 novembre, au pavillon de l'Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), organe de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Il participait à la concertation francophone consacrée au bilan de la première semaine de négociations de la COP31 et au segment ministériel.

Après avoir remercié l'OIF et l'IFDD pour leur soutien au renforcement des capacités des négociateurs, il a fait du financement la priorité de Maurice. Sans lui, a-t-il souligné, l'accès aux mécanismes climatiques et la mise en oeuvre des engagements resteront sur le papier, selon un communiqué de son ministère.

Le ministre a défendu la capitalisation du Fonds d'adaptation, jugée cruciale pour la résilience des zones côtières, de l'agriculture et des communautés des petits États insulaires. Concernant le Fonds pour les pertes et préjudices, il a dénoncé un écart qu'il juge inacceptable : environ 250 millions de dollars pour des besoins qui se chiffrent en milliards. Il a enfin rappelé que l'objectif de 1,5 °C est vital pour la survie des populations insulaires, et plaidé pour une atténuation qui génère aussi des co-bénéfices pour l'adaptation.