Le ministre de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique, Rajesh Bhagwan, est intervenu, lundi 16 novembre, lors de la table ronde ministérielle sur la transition juste, dans le cadre de la COP31, à Antalya, en Turquie. Selon un communiqué de son ministère, il a estimé qu'une transition qui laisse des citoyens de côté «ne durera pas».

S'alignant sur les positions de l'Alliance des petits États insulaires et du Groupe africain de négociateurs, le ministre a rappelé que Maurice, «petit État insulaire et nation africaine», a très peu contribué au dérèglement climatique. Le pays vise pourtant 60 % d'énergies renouvelables dans sa production d'électricité et des bus électriques sur ses routes.

Rajesh Bhagwan a annoncé la création d'une Commission nationale pour une transition juste, ouverte à tous les citoyens, ainsi que des formations aux métiers verts et une protection renforcée des familles vulnérables. Reconnaissant les moyens limités du pays, il a lancé trois appels à la communauté internationale.

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Il demande d'abord d'écouter les petits États insulaires, puis de financer la formation et l'emploi par des subventions et une finance équitable, et enfin de partager savoirs et technologies avec les pays en développement. Il a conclu en appelant à bâtir ensemble «énergie propre, travail décent et dignité pour tous».