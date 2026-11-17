Expression de la diversité : le Premier ministre, Navin Ramgoolam, est rentré du 28e Sommet des chefs de gouvernement du Commonwealth, qui a eu lieu au début du mois à Antigua-et-Barbuda. Hier, le 20e sommet de la Francophonie s'est ouvert à Phnom Penh, au Cambodge. Maurice y est représenté par le ministre des Affaires étrangères, Ritesh Ramful. Tout en nous rappelant que le 5e sommet de la Francophonie s'était tenu en octobre 1993 à Grand-Baie, la speaker du Parlement partage sa vision d'ouverture aux langues et cultures.

Coup d'oeil dans le rétroviseur. À l'heure des débats sur la représentation des langues dans les institutions. Hier, s'est ouvert le 20e sommet de la Francophonie à Phnom Penh, au Cambodge. Maurice y est représenté par le ministre des Affaires étrangères, Ritish Ramful. Il y a plus de trois décennies, les 16, 17 et 18 octobre 1993, Maurice accueillait le 5e sommet de la Francophonie au centre de conférences de Grand-Baie.

Un an avant ce sommet, Shirin Aumeeruddy-Cziffra - aujourd'hui speaker de l'Assemblée nationale - est en première ligne dans l'organisation de cet événement. En 1992, elle est nommée ambassadrice à Paris. Parmi ses attributions : outre l'accréditation sur l'Italie, l'Espagne et le Portugal, figure la représentation de Maurice à la Francophonie. Le choix de Maurice pour accueillir le 5e sommet de la Francophonie, en 1993, est l'une des retombées de la visite officielle du président français François Mitterrand, chez nous, en juin 1990.

C'est lui qui initie le premier sommet de la Francophonie en 1986. Un ensemble qui se définit désormais comme réunissant les pays ayant le français en partage. «Les Français ont compris que la langue française ne leur appartient pas», souligne Shirin Aumeeruddy-Cziffra. De 1993 à 1994, elle est présidente du Conseil permanent de la francophonie. «À l'époque, la francophonie comptait 47 pays et gouvernements. Elle en compte aujourd'hui plus de 90.»

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour l'ancienne ambassadrice de Maurice à Paris, aujourd'hui speaker (et l'insigne de commandeur de la Légion d'honneur lui a été remis en avril dernier) «certains se trompent sur la francophonie». La francophonie «du début, c'était : on se bat pour la langue française. Mais c'était surtout se battre contre l'hégémonisme de l'anglais et de l'anglais américain. Se battre surtout, à ce moment-là, contre une langue unique. Mais avec le temps, la francophonie a intégré que nous sommes pluriels. Dans tous les pays membres, il y a plusieurs langues».

Exemple : au Sénégal, le français est la langue officielle et 21 langues sont officiellement reconnues comme langues nationales. Plusieurs langues servent de langues véhiculaires, notamment le wolof, le sérère-sine, le fulfuldé, le mandingue et le diola fonyi. Elle souligne que la francophonie s'est ouverte à toutes les langues et a fait des publications en créole, en wolof, en khmer et tant d'autres langues. «Actuellement, à l'Institut français de Maurice, il y a des cours de Kreol Morisien (KM)», rappelle-t-elle.

Trente-trois ans après ce sommet de la Francophonie à Maurice, ce que Shirin Aumeeruddy-Cziffra retient, c'est qu'«il n'y a pas besoin qu'on se batte pour une langue contre les autres langues. Ce n'est pas parce que je me bats pour le KM que je n'apprends pas l'hindi de manière informelle. Je n'ai pas honte de parler hindi, ourdou ou bhojpuri. Tout le monde dit des mots bhojpuri tout le temps. L'autre jour, j'ai utilisé l'expression dit "tchoup tchap"». Elle souligne : «On ne doit pas parler la langue pour s'en moquer, mais la respecter.»

La speaker s'est clairement exprimée en faveur de l'introduction du Kreol Morisien à l'Assemblée nationale. Elle avait soumis un rapport sur l'utilisation du KM à l'Assemblée nationale, le 12 mars 2026. Depuis août dernier, un Select Committee institué, «to consider the introduction and the use of Kreol Morisien in the proceedings of the National Assembly and matters ancillary thereto», poursuit ses travaux.

Shirin Aumeeruddy-Cziffra rappelle qu'à l'époque du 5e sommet de la Francophonie, les deux grands thèmes choisis, «c'étaient les droits humains. Mais surtout, le concept de l'unité dans la diversité. Un concept qui va bien avec Maurice. Nous sommes tous différents, mais ce n'est pas parce qu'on est différents qu'on ne peut pas avoir les mêmes droits.»