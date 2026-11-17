Seule femme parmi les dix finalistes, Sheela Proag, du Four Seasons Resort Mauritius, a remporté la Mango Bay Bartender Competition 2026, au terme d'une finale placée sous le signe de la créativité, de la maîtrise technique et de l'originalité. Organisé par Oxenham Group en collaboration avec son partenaire Emporia Brands, ce concours national met à l'honneur le rhum mauricien et le savoir-faire des bartenders de l'île.

La finale s'est tenue le jeudi 12 novembre à l'École hôtelière sir Gaëtan Duval, à Ébène. Les dix candidats retenus après la phase de qualification avaient pour défi de réaliser deux cocktails originaux à partir de deux produits aux caractéristiques distinctes : le Mango Bay Mauritian Rum, issu d'un assemblage de rhums de mélasse et de pur jus de canne, et l'Oaks & Ames White Mauritian Rum, élaboré exclusivement à partir de pur jus de canne.

Avec ses créations baptisées Cane Tide et Golden Hour, Sheela Proag a su convaincre le jury grâce à l'équilibre des saveurs, à la présentation et à la maîtrise de ses préparations. Elle confie : «Être la seule femme parmi dix candidats a été un défi de plus, mais j'ai cru en mes capacités et en mes créations.» Elle attribue également sa réussite au soutien, à la créativité et à l'accompagnement de son équipe.

Cette victoire lui ouvre les portes d'une expérience internationale : une semaine de formation à Londres auprès de Georgi Radev et de l'équipe du Laki Kane, établissement reconnu pour son expertise dans l'univers du rhum. Elle aura ensuite l'occasion de partager les connaissances acquises avec la communauté des bartenders mauriciens.

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Le podium est complété par Shradanand Aununto, du St Regis Le Morne, et Youlouf Toorun, du Bay Club at Anahita, qui décrochent respectivement des bons d'achat de Rs 15 000 et Rs 10 000, accompagnés de cadeaux Oaks & Ames.

Pour départager les candidats, le jury réunissait deux professionnels de renommée internationale, Georgi Radev, World Tiki Bartender of the Year 2011 et London Bartender of the Year 2015, ainsi que Jack Rackham, Bartender of the Year Middle East et directeur général d'Emporia Brands. Créativité, originalité, équilibre des saveurs, mise en valeur du rhum, technique et professionnalisme figuraient parmi les critères d'évaluation.

Impressionné par le niveau des participants, Georgi Radev a salué leur préparation et leur engagement. De son côté, Alan Oxenham, Chief Marketing Officer, a souligné la fierté de voir les bartenders sublimer la canne à sucre cultivée par les planteurs mauriciens.