Une mission du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation s'est rendue lundi à Kaffrine pour évaluer les conditions de mise en service des infrastructures locales de l'Université du Sine-Saloum El Hadji-Ibrahima-Niass (USSEIN). L'absence d'approvisionnement en eau figure parmi les principales contraintes identifiées.

Le démarrage des enseignements sur le site de l'Université du Sine-Saloum El Hadji-Ibrahima-Niass (USSEIN) à Kaffrine reste confronté à des difficultés liées à la mise en service des infrastructures. Pour évaluer la situation et identifier les contraintes à lever, une mission du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a effectué, lundi, une visite des installations.

« Nous sommes venus à Kaffrine pour nous enquérir de la situation, identifier les contraintes à lever et accélérer le démarrage des enseignements », a expliqué Mamadou Sidibé, chef de la mission. Il a rappelé que les ministres de l'Enseignement supérieur et des Infrastructures s'étaient déjà rendus sur le site pour une réception provisoire du campus, mais que les enseignements n'avaient toujours pas démarré.

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Accompagné du recteur de l'USSEIN, Diégane Diouf, et du directeur général des oeuvres sociales de l'université, Jean Birane Gning, Mamadou Sidibé a visité plusieurs installations, notamment les services de restauration et d'hébergement des étudiants, le campus pédagogique ainsi que le service médical.

À l'issue de cette visite, le manque d'eau est apparu comme l'une des principales difficultés à résoudre. « Le principal problème constaté, c'est que ce site ne dispose pas encore d'eau », a indiqué le chef de mission. Selon lui, le règlement de cette contrainte permettrait aux étudiants, aux enseignants et au personnel administratif d'occuper les bâtiments, en attendant la mise en service du campus social.

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation s'est engagé à veiller à la prise des mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement des différents services et permettre le démarrage des enseignements.