Le Commissariat d'arrondissement de ZAC Mbao a interpellé, lundi 16 novembre, quatre femmes et un homme dans un appartement situé au rond-point AXA. L'opération a également permis la saisie de matériel et de produits liés à des activités présumées de prostitution.

Une opération menée par les éléments de la Brigade de recherches du Commissariat d'arrondissement de ZAC Mbao a conduit à l'interpellation de cinq personnes, lundi vers 1 heure du matin, dans un appartement situé au rond-point AXA, à proximité de l'école La Boussole.

Selon les informations communiquées par la Police nationale, cette intervention fait suite à un renseignement anonyme faisant état de la transformation d'un appartement loué par un groupe de jeunes femmes en maison close. Après vérification, les policiers ont procédé à l'interpellation de quatre femmes présentes sur les lieux et d'un homme venu solliciter une relation sexuelle tarifée.

Les personnes interpellées sont notamment soupçonnées d'incitation à la débauche, de diffusion d'images à caractère pornographique, de racolage en ligne et de non-respect de l'obligation de visite médicale périodique prévue par la réglementation encadrant la prostitution.

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La perquisition des lieux a permis aux enquêteurs de saisir 126 préservatifs, trois gels lubrifiants, dont un vide, un gel intime, deux paquets de mouchoirs jetables, deux cigarettes électroniques et onze téléphones portables.

Ces derniers contiendraient notamment des numéros diffusés sur Facebook pour attirer des clients. Cinq carnets sanitaires ont également été récupérés, dont deux présentaient des visites médicales expirées.